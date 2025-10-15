Kids: fra cinema, tv, gioco e videogame

(Adnkronos) –

TORNANO A LUCCA BLOOM E LE FATE DI WINX CLUB

Winx Club torna a incantare il mondo con Winx Club: The Magic is Back (nella foto). La celebre serie, creata da Iginio Straffi, lanciata nel 2004, in questa nuova stagione di 26 episodi vede un ritorno alle origini della saga, dove tutto è iniziato, per riscoprire la magica storia di Bloom, Flora, Stella, Musa, Aisha e Tecna, insieme per difendere la Dimensione Magica dal male. In questo 2025 in cui le Winx festeggiano 21 anni di amicizia e avventure, ecco che la storia magica di Bloom rivive in un emozionante capitolo in CGI. Tra le tante novità, spiccano Virginia Bocelli che canta Forever Winx, il brano inedito che accompagna le trasformazioni, e Clara che reinterpreta sia in italiano che in inglese la storica sigla Nel Segno di Winx/Under the Sign of Winx. Inoltre, lo studio di animazione Rainbow per la prima volta sarà presente a Lucca Comics & Games con un padiglione monografico in Piazza Bernardini.

DA BIKINI BOTTOM ARRIVA… SPONGEBOB

La “spugna” più amata di sempre arriva a Lucca Comics & Games grazie a Paramount Consumer Products Italia. SpongeBob approda a Lucca Junior, direttamente da da Bikini Bottom, in occasione dell’uscita nelle sale cinematografiche del nuovo film SpongeBob – Un’avventura da pirati, prevista per il 1° gennaio 2026. All’interno di uno spazio interamente tematizzato, i visitatori più piccoli e le loro famiglie, potranno vivere un’esperienza immersiva in cui incontrare SpongeBob e farsi fotografare insieme a lui.

RAI KIDS: QUATTRO ANTEPRIME E UNO SPECIALE CON OSPITI D’ECCEZIONE

Molte le proposte di Rai Kids in occasione di questa edizione di Lucca Comics & Games. Tra queste ben quattro serie in anteprima: Ronja, la figlia del brigante, tratta dal romanzo del 1981 di Astrid Lindgren sarà lanciato giovedì 30 ottobre alle 13,30 all’Auditorium San Girolamo (e sarà disponibile su Rai Play). Sul palco i Raggi Fotonici, interpreti della sigla, faranno cantare e divertire grandi e piccoli. Mortina, la “zombie detective”, che ha fatto innamorare milioni di lettori nel mondo, sarà presentata da Emanuela Pacotto, doppiatrice della protagonista, venerdì 31 ottobre. Al Real Collegio i bambini potranno divertirsi con il truccabimbi e una vera e propria “zombie dance”. Nel pomeriggio del 31 ottobre, all’auditorium del Suffragio, i visitatori avranno l’occasione di vedere in anteprima il primo episodio della nuova produzione della serie animata dedicata a Legs Weaver, storica eroina dell’universo Bonelli. Sabato 1° novembre, all’Auditorium San Girolamo, sarà presentato, il primo episodio della seconda stagione di Dragonero – I Paladini: la serie animata tratta dal fumetto fantasy di Luca Enoch e Stefano Vietti pubblicato da Sergio Bonelli Editore. A condurre l’evento ci sarà Maurizio Merluzzo, doppiatore e youtuber che ha dato la voce a Vondhur. Ad aprire il programma di Rai Kids, mercoledì 29 ottobre all’Auditorium San Girolamo, il live show dell’ape più famosa di Rai Yoyo: l’Ape Maia, tra musica e racconti per celebrare la fantasia dei più piccoli. Anche quest'anno, nel terzo chiostro del Real Collegio – Family Palace, Andrea “Lucky” Lucchetta, campione di pallavolo e ideatore di Super Spike Ball su Rai Yoyo, coinvolgerà i bambini nel “Volley S3”, progetto educativo della Federazione italiana Pallavolo, che avvicina i giovanissimi a questo sport in modo divertente e inclusivo. Con un meet & greet, presentato dalla conduttrice Laura Carusino, i più piccoli avranno l’occasione di incontrare i loro personaggi preferiti. Sempre Laura Carusino condurrà lo speciale The Legend of Lucca Comics & Games 2025, suddiviso in due capitoli, disponibili da mezzanotte di venerdì 7 ottobre su Rai Play e in onda sabato 8 e domenica 9 novembre, alle 19:35 su Rai Gulp. Laura incontrerà e intervisterà diversi ospiti: da Andrea Lucchetta a Stefano Vietti e Luca Enoch, che disegnerà live di fronte a lei. Arriveranno anche le Winx e il 1° novembre Pera Toons insieme con la mascotte del suo personaggio.

I MEET & GREET CON GLI YOUTUBER DEL MOMENTO

Anche quest’anno a Lucca Junior, dalle 16 alle 18, saranno presenti i firmacopie con gli youtuber più amati da ragazzi e ragazze, in collaborazione con Rizzoli. Da Tonia Lupo, autrice di Glitter & Candy a Lorenzist con i suoi divertenti e folli video ambientati nei mondi di Roblox e Minecraft, fino alla gamer Roby Polar Bear e a Giulio Ingrosso, creatore dei dinosauri Arex e Vastatore.

ENTRA NELLA CAMERA DI CONTROLLO DEL CERN CON L’INFN

A Lucca Junior sarà possibile scoprire, divertendosi e facendo gioco di squadra, la fisica del Large Hadron Collider (LHC) di Ginevra, il più potente acceleratore di particelle al mondo, e gli esperimenti che vi vengono svolti. Grazie a questa escape room guidata si potrà imparare come è fatto un acceleratore di particelle, come funziona un esperimento di fisica delle alte energie, che tipo di particelle esistono e come si cercano. Una mappa con una serie di indizi e molte sorprese guiderà i ragazzi attraverso il mondo delle particelle in un viaggio nel tempo e nello spazio.

LABORATORI DI MATTONCINI IN FAMIGLIA

Quest’anno i laboratori di mattoncini a cura di Orange Team LUG non potevano che essere dedicati alle emozioni, parte di ogni momento della vita. Genitori, bambini e bambine potranno realizzare insieme una piccola opera per raccontare, dal loro punto di vista, quel che si prova quando ci si dedica, insieme, alle proprie passioni.

