Juventus, il percorso in Champions League: Tudor contro Real Madrid e Borussia Dortmund

  • Agosto 28, 2025
  • 0
  • 46
  • 1 Min Read
Juventus, il percorso in Champions League: Tudor contro Real Madrid e Borussia Dortmund

(Adnkronos) –
Inizia ufficialmente il percorso in Champions League della Juventus. La squadra bianconera ha scoperto nel sorteggio di oggi, giovedì 28 agosto, le prossime avversarie nella massima competizione europea, a cui si è qualificata all'ultimo respiro chiudendo lo scorso campionato al quarto posto. Tudor ha iniziato la stagione con la vittoria interna contro il Parma, battuto 2-0 alla prima giornata, e ora si prepara a esordire anche in Champions, dove lo scorso anno è stata eliminata agli spareggi per accedere agli ottavi dal Psv Eindhoven.  Le avversarie della Juventus nella prossima Champions League saranno: Real Madrid e Borussia Dortmund dalla prima fascia, poi i bianconeri affronteranno Benfica, Villarreal, Sporting Lisbona, Bodo Glimt, Pafos e Monaco. Ecco l'elenco completo delle sfide bianconere, tra casa e trasferta: Real Madrid-Juventus Juventus- Borussia Dortmund Juventus-Benfica Villarreal-Juventus Juventus-Sporting Lisbona Bodo/Glimt-Juventus Juventus-Pafos Monaco-Juventus  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

