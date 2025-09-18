Jimmy Kimmel, altri guai in vista? "Deve dare soldi a famiglia Kirk" - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Manchester City-Napoli 2-0, Haaland e Doku stendono Conte in Champions League
Auto, torna a Roma il “Reb Concours”: protagoniste le storiche vetture inglesi
Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 18 settembre
Sinner presenta la sua Fondazione e incontra… Bocelli
Ultim'ora Nazionale

Jimmy Kimmel, altri guai in vista? “Deve dare soldi a famiglia Kirk”

  • Settembre 18, 2025
  • 0
  • 87
  • 2 Min Read
Jimmy Kimmel, altri guai in vista? “Deve dare soldi a famiglia Kirk”

(Adnkronos) – Jimmy Kimmel è fuori dalla tv dopo la sospensione del suo show Jimmy Kimmel Live! sulla Abc e ora rischia di dover versare una cifra considerevole alla famiglia di Charlie Kirk, l'attivista conservatore ucciso il 10 settembre nel campus della Utah Valley University. Kimmel, nella puntata di lunedì, ha definito il presunto killer – Tyler Robinson – "uno di loro" riferendosi al movimento Maga che sostiene Donald Trump. Dopo la sospensione dello show, l'anchorman è ancora nel mirino del gruppo Sinclair, proprietario di emittenti tv affiliate alla Abc. La compagnia chiede che Kimmel si scusi con la famiglia Kirk e invii "una significativa donazione personale" ai parenti e al movimento Turning Point, l'organizzazione fondata da Kirk. "Le parole di Kimme sono state inappropriate e profondamente insensibili in un momento critico per il nostro paese", ha detto Jason Smith, vicepresidente di Sinclair, come riferisce Variety. Il gruppo "non cancellerà la sospensione del Jimmy Kimmel Live! sulle nostre emittenti finché non ci saranno discussioni formali con Abc sull'impegno del network in termini di professionalità e responsabilità". Intanto, sulle tv del gruppo Sinclair, al posto dello show va in onda uno speciale per ricordare Kirk. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025