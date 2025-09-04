Italia, tegola per Gattuso: infortunio per Scamacca, lascia il ritiro - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

L’oracolo Presidente
Cina: al via il primo “Mese Nazionale della Scienza”
A Milano riapre lo Spazio Lenovo, rinnovato l’hub esperienziale
Tajani: “Calenda invitato a festa giovani Forza Italia, avviare confronto con Azione su sindaco Milano”
Ultim'ora Nazionale

Italia, tegola per Gattuso: infortunio per Scamacca, lascia il ritiro

  • Settembre 4, 2025
  • 0
  • 22
  • 1 Min Read
Italia, tegola per Gattuso: infortunio per Scamacca, lascia il ritiro

(Adnkronos) –
Infortunio per Gianluca Scamacca? L'attaccante dell'Atalanta ha lasciato oggi, giovedì 4 settembre, il ritiro dell'Italia a Coverciano, dove gli azzurri sono riuniti in vista delle partite, valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026 che si svolgeranno in Stati Uniti, Messico e Canada, contro Estonia e Israele. Scamacca, reduce da una stagione compromessa proprio da diversi problemi fisici, era già arrivato in Nazionale con un risentimento accusato nell'ultima di campionato contro il Parma e non è riuscito a recuperare. Una bella tegola per Gattuso, che per le prime due partite da ct dell'Italia non potrà contare su Scamacca. L'attaccante tornerà a Bergamo e si sottoporrà ad alcuni test nel centro sportivo di Zingonia per capire l'entità del problema, con Juric che spera di averlo a disposizione per la prossima sfida di Serie A, in programma domenica 14 settembre in casa contro il Lecce.  —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025