Ippodromo Valentinia, prima corsa alle 16.25

Pontecagnano Faiano – L’Ippodromo Valentinia torna in pista stasera con la ventesima riunione della stagione. Chiusura della pista alle 15:40, prima corsa alle 16:25, ingresso gratuito come sempre, per un pomeriggio di trotto che comincia presto e si chiude sul far della sera.

Il programma conta sette corse e ottantadue cavalli al via, per un montepremi complessivo che supera i 44.300 euro. Si apre alle 16:25 con il Premio Ypocrites, 4.620 euro sui 2.040 metri con il Trio: si corre ai nastri alla pari ed è la condizionata dei quattro anni indigeni ed europei con vincite in carriera fra i tremila e i diecimila euro, dieci al via.

Alle 16:50 tocca al Premio Peppe ‘o Criminale, 7.700 euro sui 2.060 metri con il Trio: è la maiden dei debuttanti di due anni, indigeni ed europei, non piazzati oltre le due corse, e sono sette al nastro. Segue alle 17:15 il Premio Aristippo, 5.060 euro sul miglio, ancora con il Trio: è la categoria E, aperta ai cavalli di ogni paese di cinque anni e oltre, con otto concorrenti.

Alle 17:40 il Premio La Mezz’ora, corsa nazionale da 4.400 euro sui 1.600 metri, schiera il campo più numeroso del pomeriggio: sedici cavalli indigeni di tre anni che non hanno ancora vinto duemilacinquecento euro in carriera. Alle 18:10 tocca ai gentlemen proprietari con il Premio Carlotta, corsa nazionale da 3.850 euro sul miglio: è la categoria F-G per gli indigeni ed europei di cinque anni e oltre, tredici gli iscritti.

Alle 18:40 il pomeriggio regala il suo momento più atteso: il Premio 32 Dicembre, 12.100 euro sui 1.600 metri, la dotazione più alta della riunione e l’unica corsa a invito del programma, abbinata al Tris e al TQQ, la sigla che apre la corsa alle tre scommesse dell’ippica nazionale — Tris, Quartè e Quintè. È la condizionata dei quattro anni con vincite in carriera fra i diecimila e i quarantacinquemila euro, e schiera quindici concorrenti, il secondo campo più folto della giornata. Al proprietario del vincitore vanno 4.301 euro, all’allenatore 506 e al guidatore 253; all’allevatore ne spettano 2.200, e la premiazione scende fino al quinto classificato.

Le condizioni sono le stesse del Premio Yattaman corso il 31 agosto — quattro anni, stessa fascia di vincite, stessa distanza, stessa dotazione e quindici al via — e da quel lotto tornano al nastro GRAZIOSAGAL e GAND MODEL. Si chiude alle 19:05 con il

Premio Alfonso Caputo, 6.600 euro sul miglio con il Trio: la condizionata delle femmine di tre anni con vincite fra i duemila e gli ottomila euro, tredici al via.

Una curiosità lega tutti i premi della riunione: da Ypocrites ad Alfonso Caputo, passando per Peppe ‘o Criminale, Aristippo, La Mezz’ora e Carlotta, ogni corsa della giornata porta il nome di un episodio, di una scena o di un personaggio di 32 dicembre, il film che Luciano De Crescenzo girò nel 1988, e al Premio 32 Dicembre, che al tema dà il nome, è affidata la corsa più ricca del programma.

I favoriti del Premio 32 Dicembre

Sui fogli di arrivo di questa stagione il lotto della sesta corsa lascia tracce precise. Ha vinto due volte GLORIA DEI VELTRI (n. 2, G. Immobile, allenamento L. Siddi): quattro presenze, due successi e un secondo posto, e il più recente è del 31 agosto, quando si è imposta nel Premio Yattacan in 1’13″9. Una sola presenza e una sola vittoria per GICA SPRITZ (n. 12, A. Simioli), che il 19 luglio ha vinto il Premio Ragdoll in 1’12″5: è la riduzione più bassa fra i quindici al via. In quella stessa corsa chiudeva terza GESSICA (n. 8, G. Di Nardo) in 1’12″8, secondo tempo del lotto: le due si ritrovano cinquantatré giorni dopo.

Un dettaglio di sangue: GLORIA DEI VELTRI e GICA SPRITZ, i due che al Valentinia hanno già vinto più di tutti in questo lotto, sono entrambi figli di Wishing Stone, lo stallone che in stagione conta sei vittorie in venticinque arrivi.

I guidatori al via

La sesta corsa raduna tre dei quattro guidatori più vincenti della stagione. A. Simioli guida GICA SPRITZ ed è l’unica monta del suo pomeriggio: in stagione ha sette vittorie e ventisei piazzamenti fra i primi tre in cinquanta arrivi, più di chiunque altro. Sette vittorie anche per G. Di Nardo, che di monte ne ha quattro — GO BLACK nella prima corsa, LONG TEQUILA LF nella seconda, ITACA BUOM nella quarta e GESSICA nella sesta — e per C. Maione, che invece scende in pista una volta sola, con GISEL AMG. Il quarto a quota sette, M. Minopoli Jr, ha quattro monte ma non è al via nel 32 Dicembre.

Seguono a sei vittorie Fil. Gallo, venti piazzamenti in quarantatré arrivi, che nella corsa clou guida GIANGO DIPA, e Gr. D’Alessandro Jr, che il 31 agosto ha vinto l’ultimo TQQ del Valentinia con GEORGE GROUP e giovedì porta GOLDEN TICKET. Il guidatore più impegnato della giornata è S. Di Vincenzo, cinque monte sulle sette corse, cinque vittorie e diciotto piazzamenti in stagione.

Ristoro e intrattenimento

All’interno della struttura, lungo la tribuna, sono aperti bar, pizzeria e zeppoleria; per le famiglie c’è il parco giochi per i bambini. L’ingresso all’ippodromo è gratuito.

Prossimi appuntamenti

Il calendario di settembre resta fitto: si torna in pista lunedì 14 e mercoledì 16 settembre, quindi mercoledì 23 e lunedì 28, a chiudere il mese.