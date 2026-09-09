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Arechi e Volpe, De Luca «Fondi garantiti, non si rischia nulla»

  • Settembre 9, 2026
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Arechi e Volpe, De Luca «Fondi garantiti, non si rischia nulla»

Il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca torna sulla vicenda relativa al restyling dello stadio Arechi e alla realizzazione del nuovo impianto Volpe, respingendo i dubbi sulla disponibilità delle risorse economiche e sul futuro dei due interventi.

«Non si rischia assolutamente niente. I soldi per l’Arechi e il Volpe ci sono», ha dichiarato il primo cittadino, mostrando insofferenza per il susseguirsi di polemiche e richieste di chiarimento sull’iter finanziario e amministrativo delle opere.

Secondo De Luca, la stessa aggiudicazione della gara rappresenterebbe una garanzia sulla copertura economica: «Per bandire una gara servono i finanziamenti, altrimenti non sarebbe possibile procedere. La gara è stata fatta e i lavori sono in corso».

Il sindaco ha quindi individuato nell’invio di una specifica documentazione all’Unione Europea il prossimo passaggio necessario. Gli atti dovranno certificare che le risorse impiegate per gli interventi non costituiscano aiuti di Stato.

La predisposizione del documento, ha precisato De Luca, sarà affidata agli uffici competenti della Regione Campania. Un adempimento che, nelle parole del sindaco, non metterebbe in discussione né i finanziamenti né la realizzazione delle opere.

«Non risponderemo più su questo tema – ha concluso – altrimenti saremmo costretti a fare repliche ogni giorno».

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