Ippodromo Valentinia: Ben quattro corse di ippica nazionale

Pontecagnano, Salerno – L’Ippodromo Valentinia si prepara a ospitare una giornata di corse di grande prestigio lunedì 1° settembre 2025, con un programma che include ben quattro corse classificate come “Ippica Nazionale”. Questa designazione significa che le competizioni fanno parte di un circuito riconosciuto a livello nazionale e sono aperte a cavalli provenienti da diverse scuderie e allevamenti, non solo locali. Tali gare offrono montepremi significativi e attraggono i migliori professionisti del settore, rendendole un appuntamento imperdibile per gli appassionati e una vetrina importante per il mondo dell’ippica italiana. Le corse in questione sono:

  • Premio Maestrale (ore 19:00)
  • Premio Libeccio (ore 19:35)
  • Premio Scirocco (ore 20:10)
  • Premio Levante (ore 20:45)

Il centrale della giornata è il Premio Dei Venti, con un premio totale di €8.800. In questa gara, riservata a cavalli indigeni ed europei di 2 anni, uno dei partecipanti di maggior rilievo è Impavida Cas, guidata da G. Riccio, uno dei driver più performanti del parterre di corse.

L’impianto aprirà alle 17.30 e chiuderà alle 21.30. Bar e punto ristoro sono presenti all’Interno della struttura , assieme al parco giochi per i bambini e campo di calcetto per i giovanissimi
L’ingresso è gratuito.

 

