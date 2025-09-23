Incontro con la psicologa Maryflora Salvi

Fino al 26 settembre la Camera di Commercio di Salerno ospiterà “Percorsi Urbani: Arte Contemporanea, Architettura urbana e Scatti d’Autore”, un evento promosso dall’Associazione Gruppo Arte al Femminile con il patrocinio della Camera di Commercio. La manifestazione, a cura di Giulia Del Pizzo e Lucia Creso, intreccia arte, letteratura e riflessioni sulla trasformazione urbana, coinvolgendo esperti di discipline diverse. In particolare, il convegno del 25 offrirà un mosaico di prospettive. Dopo i saluti istituzionali di Alessandro Ferrara, assessore alle Attività Produttive e al Turismo del Comune di Salerno, interverranno l’Arch. Davide Pelosio, l’Arch. Irene Vairo, la Dott.ssa Mena D’Aniello e la Dott.ssa Annunziata Parisi.Tra i protagonisti del 25 settembre alle ore 16.30 presso il Comune, nel Gran Salone Genovesi spicca la presenza della psicologa Maryflora Salvi, che offrirà un contributo dal titolo “L’Anima che cambia”. La sua riflessione proporrà uno sguardo inedito sulla città come organismo vivo, capace di trasformare i cittadini attraverso forze sottili, frequenze ed energie che agiscono ben oltre la materialità degli spazi. La sua proposta interpretativa suggerisce un approccio olistico alla sofferenza. La dott.ssa Salvi, specializzata nell’ascolto e nella cura della sofferenza, sfrutta un approccio olistico e integrato che abbraccia la complessità della persona. Non solo, il suo lavoro annette i fondamenti della psicologia occidentale ai principi delle discipline orientali. Le sue competenze spaziano dai disturbi d’ansia e di panico ai disturbi dell’umore, dai disturbi psicosomatici e dolorosi a quelli relazionali, comportamentali e di personalità, senza tralasciare le problematiche legate a dipendenze (anche affettive), disturbi alimentari e sessuali, fino al sostegno genitoriale e familiare.Il filo conduttore del suo lavoro è la convinzione che mente, corpo ed emozioni siano profondamente interconnessi: per questo integra strumenti tradizionali della psicologia con un’attenzione particolare alle dimensioni energetiche ed emotive. Nel contesto del convegno, la dott.ssa Salvi proporrà una lettura originale del rapporto tra spazio urbano e individuo, sottolineando come i percorsi urbani possano influenzare e trasformare il cittadino non solo sul piano pratico e sociale, ma anche a livello psichico ed emozionale. “La città cambia l’anima di chi la abita”, spiega, “non soltanto attraverso le architetture visibili, ma tramite forze sottili che agiscono in profondità”. L’appuntamento è aperto a tutti, con “Percorsi Urbani” la città di Salerno diventa un interstizio tra creatività, riflessione e apertura comunitaria.

Andrea Orza