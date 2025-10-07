Incidenti sul lavoro, cade una trave e muore un carpentiere di 61 anni nel Napoletano - Le Cronache
L’evoluzione della robotica domestica: Ecovacs ridefinisce la pulizia intelligente
Milan-Como in Australia, Gattuso: “È positivo per il sistema”
Regionali Campania, FdI ‘blinda’ Cirielli. Ipotesi Sangiuliano capolista
(Adnkronos) – Una trave cade dal primo piano durante lavori di ristrutturazione di una villetta in provincia di Napoli: morto carpentiere di 61 anni. I carabinieri sono intervenuti a via Capitano a Trecase, nel Vesuviano, dove il 61enne era impegnato in lavori edili per la ristrutturazione esterna di una villetta.  
L'operaio sarebbe stato colpito alla testa da una trave in muratura precipitata, per cause in corso di accertamento, dal primo piano dell’immobile. L’uomo è deceduto sul colpo e sono in corso accertamenti dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta ed è stato disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. Indagini in corso per ricostruire l’intera vicenda. 
