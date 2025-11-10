Incarichi dirigenziali, Tommasetti: II Tribunale di Napoli smentisce De Luca - Le Cronache Ultimora
Edicola

Notizie Flash!

Incarichi dirigenziali, Tommasetti: II Tribunale di Napoli smentisce De Luca
Assalto a furgone con giornali, tre quotidiani non in edicola
Iannone (Fdi), da De Luca e i suoi balle su ecoballe
Piantedosi, “in Campania partita aperta”
Campania Ultimora

Incarichi dirigenziali, Tommasetti: II Tribunale di Napoli smentisce De Luca

  • Novembre 10, 2025
  • 0
  • 65
  • 2 Min Read
Incarichi dirigenziali, Tommasetti: II Tribunale di Napoli smentisce De Luca

“Il provvedimento con cui il Tribunale di Napoli ha sospeso le delibere di Giunta che conferivano incarichi dirigenziali in settori strategici della Regione Campania rappresenta un segnale politico chiarissimo: il metodo De Luca è arrivato al capolinea”.

 

Così Aurelio Tommasetti, capo dell’opposizione in Consiglio regionale e candidato alle elezioni del 23 e 24 novembre con la Lega, commenta l’ordinanza della sezione lavoro che ha accolto il reclamo di un dirigente del Comune di Pozzuoli, disponendo la sospensione cautelare delle nomine di Rosario Manzi, Pasquale Manduca e Fabrizio Manduca ai vertici rispettivamente del Ciclo Integrato delle Acque, del Supporto Tecnico Operativo e dello Staff Pnrr della Regione Campania.

 

“I giudici – sottolinea il consigliere regionale – evidenziano violazioni delle procedure di legge e del principio di trasparenza nella selezione dei dirigenti. È la prova di un sistema che in questi anni ha confuso l’amministrazione con la fedeltà personale, riducendo il merito a un elemento secondario. La decisione rimette al centro il valore della legalità amministrativa. La Regione non è una struttura di potere ma un’istituzione al servizio dei cittadini”.

 

“Il paradosso – aggiunge Tommasetti – è che a pochi mesi dalle scadenze del Pnrr, la Campania rischia di restare senza guida proprio nei settori chiave per la spesa dei fondi europei. La rapidità dell’atto è importante, tuttavia la correttezza della procedura va salvaguardata sempre. Il Tribunale – conclude – non entra nel merito politico ma certifica che le regole esistono e vanno rispettate. Ora serve una Regione capace di scegliere sulla base delle competenze, non delle appartenenze”.

Articolo Precedente

Articoli Correlati

Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Cerimonia di insediamento del sindaco Ernesto Sica

Si è svolta a Palazzo di Città la ce­rimonia di insediamento

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Guerra sul caso Barbarino: Coscia attacca duramente

Il direttore generale del Cstp, Antonio Barbarino, può annoverare un avvocato

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Primo piano Extra Ultimora Cronaca Attualità

Ospedale Santa Maria dell’Olmo, cronaca di una

L’altro fronte aperto in città è la vicenda ospedale. Si temono

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Extra Ultimora Cronaca Attualità Primo piano

Fra’ Gigino attacca i politici dall’altare e

Fra’ Gigino quest’anno è andato oltre e come di consueto le

Liberato Gibboni
Giugno 14, 2013
Attualità Primo piano Extra Ultimora Cronaca

Povero Sant’Antonio: a Cava è lotta tra

Più che la festa in onore di Sant’Antonio, a quanto pare

Liberato Gibboni
Giugno 15, 2013