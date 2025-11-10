Cultura, in libreria “Il lato oscuro della Repubblica”, nuovo libro di Michel Maritato

Arriva in libreria “Il lato oscuro della repubblica. Poteri, logge e segreti dell’Italia profonda”, il nuovo e attesissimo libro di Michel Emi Maritato – edito EMI – un’opera “che promette di scuotere dalle fondamenta il sistema politico italiano”, esordisce l’autore romano. “Un viaggio crudo, documentato e senza filtri nel ventre molle del potere, dove si intrecciano politica, massoneria e criminalità organizzata”. Con uno stile diretto, coraggioso e sferzante, Michel Maritato, lui stesso massone dichiarato, decide di infrangere il silenzio, svelando verità e meccanismi che le istituzioni non hanno mai avuto il coraggio di ammettere.

“Un testo che vuole mettere a nudo il volto segreto della Repubblica, smascherando reti d’influenza, patti occulti, compromessi morali e politici che, per decenni, hanno condizionato il destino del Paese. Non è un romanzo, ma una testimonianza. Chi leggerà questo libro capirà perché in Italia la verità fa più paura della menzogna – dichiara Michel Maritato – Il lato oscuro della Repubblica” non è solo un libro: è una denuncia lucida e spietata, una lama nel ventre del potere che racconta ciò che il sistema non vorrebbe mai che si sapesse. Un’opera, nel mio intento e nel mio desiderio, destinata a dividere, scandalizzare e far discutere, ma soprattutto a risvegliare le coscienze.

Perché la verità, anche quando fa tremare i palazzi del potere, resta l’unico atto davvero rivoluzionario”, sottolinea infine Maritato.