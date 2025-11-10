Assalto a furgone con giornali, tre quotidiani non in edicola - Le Cronache Cronaca
Assalto a furgone con giornali, tre quotidiani non in edicola
Iannone (Fdi), da De Luca e i suoi balle su ecoballe
Piantedosi, “in Campania partita aperta”
Oggi tre giornali in Campania non sono in edicola, Roma, Metropolis, Sannio quotidiano. Il furgone partito dalla tipografia è stato assaltato da un commando armato al suo arrivo al centro di distribuzione di Roccarainola, in provincia di Napoli. Cinque uomini incappucciati a bordo di una Bmw hanno minacciato e rapinato il conducente. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Il mezzo è stato individuato e ritrovato dai carabinieri a Casalnuovo di Napoli grazie al gps, dal mezzo mancavano solo i giornali. Si tratta di un episodio inquietante sul quale chiediamo indagini approfondite. Tutto fa pensare a un avvertimento di stampo camorristico. Sta di fatto che è stato certamente creato un danno a tutti i giornali coinvolti e a coloro che sono impegnati nella filiera. È l’ennesimo segnale che fare informazione in questo territorio è sempre più difficile, e che mandare ogni giorno i giornali in edicola è diventato un vero e proprio impegno di resistenza civile. “Ai colleghi e alle maestranze dei quotidiani coinvolti la solidarietà e la vicinanza” della Federazione nazionale della stampa italiana e del Sindacato unitario giornalisti della Campania.

