In vigore il protocollo anti rapina per tabacchi e farmacie

Si è tenuto ieri, presso la Prefettura di Salerno, un incontro con gli appartenenti alle categorie dei tabaccai e delle farmacie. L’iniziativa è stata organizzata nell’ambito dell’attuazione dei protocolli “antirapina”, sottoscritti nel febbraio scorso tra la Prefettura e le Federazioni di tabaccai e farmacie con il contributo delle Forze di Polizia per un aperto e proficuo confronto con gli appartenenti alle due categorie professionali. Presenti il Prefetto, Francesco Esposito, il Questore, Giancarlo Conticchio, e il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Filippo Melchiorre, nonché i rappresentanti di Federazione Italiana Tabaccai e Federfarma. Tra gli impegni assunti con i patti vi era proprio quello di promuovere incontri con gli esercenti per favorire uno scambio di informazioni sui fenomeni legati alla criminalità e per studiare azioni e progetti condivisi per garantire risposte sempre più efficaci sul piano della sicurezza, intesa come prevenzione e repressione dei fenomeni criminali, in particolare di furti e rapine. Quello di ieri è stato il primo di una serie di appuntamenti in programma su tutto il territorio provinciale per favorire la massima diffusione delle misure di difesa passiva e delle opportunità di confronto utili anche alle stesse Forze di Polizia per conoscere le criticità nelle quali si trovano ad operare tabaccai e farmacisti. Così come in altri ambiti della realtà socio economica del territorio, anche per farmacisti e tabaccai si sta portando avanti un nuovo modello di sicurezza integrata, che tende a valorizzare il contributo delle associazioni e dei corpi intermedi per potenziare e migliorare le misure di difesa passiva e i sistemi di controllo, non solo a beneficio degli appartenenti alle stesse categorie ma anche dell’intera comunità, promuovendo forme di collaborazione per rendere più sicure e controllate le nostre città. In particolare, con farmacisti e tabaccai si punta a incrementare i sistemi di video allarme antirapina, gli strumenti di pagamento elettronici per ridurre la disponibilità di contanti e favorire uno stretto contatto tra Forze di Polizia e singoli esercizi commerciali. L’incontro odierno è stato anche l’occasione per diffondere la cultura della legalità e dell’etica della responsabilità coinvolgendo direttamente i rivenditori di generi di monopolio e i titolari di farmacie. Dirigenti della Polizia di Stato e Ufficiali del Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno hanno dialogato con gli esercenti sulla necessità di implementare i sistemi di sicurezza passiva, quali ad esempio la videosorveglianza e teleallarme negli esercizi in collegamento diretto con le centrali operative di Carabinieri e Polizia. Da parte delle Forze di Polizia è stato assicurato il costante monitoraggio del fenomeno, utile anche per individuare “best practices” attuative in relazione alle esigenze di sicurezza degli esercenti, i cui aderenti all’iniziativa esibiranno un adesivo con un logo distintivo e immediatamente riconoscibile, per segnalare l’appartenenza a una “rete anticrimine e di sicurezza antirapina” collegata alle Forze dell’ordine. Rinnovato infine l’invito a segnalare immediatamente al numero di emergenza del 112 ogni evento criminoso verificatosi o la presenza di persone sospette nei pressi degli esercizi commerciali, così da consentire la celere l’attivazione dei nuovi moduli operativi dinamici da parte delle Forze di Polizia.