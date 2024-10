di Marco De Martino

SALERNO -Si ferma capitan Sepe, la Salernitana nelle mani di Fiorillo. Un fulmine a ciel sereno ha aperto la giornata di lavoro della Salernitana: a causa di un risentimento muscolare il portiere non ha partecipato alla seduta svolta ieri mattina dagli uomini di mister Martusciello e sarà assente a Cremona. L’assenza però potrebbe non essere circoscritta alla trasferta dello Zini, visto che la Salernitana è attesa da un ciclo di tre partite in otto giorni, con il match dell’Arechi contro il Cesena in programma martedì prossimo e con l’altra trasferta in programma a Cosenza nel prossimo week end. Così le condizioni di Sepe saranno valutate nelle prossime ore e i nuovi esami diagnostici a cui si sottoporrà chiariranno la reale entità dell’infortunio ed i tempi di recupero. Se si trattasse di uno stiramento, potrebbe essere necessario almeno un mese prima di rivedere il portiere tra i pali della porta granata. A cominciare da Cremona dunque a guardia della porta della Salernitana ci sarà il fido secondo Vincenzo Fiorillo. Dopo aver fatto da scudiero prima a Vid Belec, poi proprio a Gigi Sepe ed infine a Memo Ochoa, l’esperto portiere di Genova ma con chiare origini salernitane tornerà il numero uno granata. Sarà l’esordio stagionale in campionato per lui (ha finora giocato solo la partita di Coppa Italia contro l’Udinese) che vanta solamente 6 presenze, con ben 15 gol al passivo, con la maglia granata. Una sola nel torneo di A 21/22 (Salernitana-Inter 0-5), e nel campionato successivo (Salernitana-Udinese 3-2) ed infine quattro, nelle ultime quattro giornate dello scorso campionato di serie A (ko con Atalanta e Verona all’Arechi entrambi per 2-1 e pareggi a Torino con la Juve per 1-1 ed a San Siro con il Milan per 3-3) con la Salernitana già ampiamente retrocessa e con Ochoa già volato in Messico. Sabato toccherà nuovamente a lui con l’obiettivo di mantenere la porta della Salernitana per la prima volta inviolata.

HRUSTIC DI NUOVO A PIENO REGIME Tornando all’allenamento svolto ieri mattina, i granata hanno aperto la seduta con una fase di attivazione seguita da un lavoro tecnico-tattico e una partita finale. Ajdin Hrustic si è allenato regolarmente: resta dunque in infermeria, assieme a Sepe, Jeff-Reine Adélaïde che sta continuando il suo percorso di recupero personalizzato e potrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. La preparazione dei granata riprenderà stamane alle ore 11 al Mary Rosy, mentre domani mattina, prima della rifinitura, Martusciello terrà la consueta conferenza stampa di presentazione del match.