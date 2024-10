Ris in campo per l’omicidio dell’imprenditrice tedesca

Anche i carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) sono a lavoro nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio della tedesca 53enne Silvia Nowak, l’imprenditrice del settore immobiliare scomparsa da casa martedi’ 18 ottobre e ritrovata cadavere, carbonizzata, nella pineta non lontano dall’abitazione a Ogliastro Marina, frazione di Castellabate (in provincia di Salerno). Il Ris ha passato al setaccio la villetta dove Silvia, da quattro anni, abitava con il marito, pure lui di nazionalita’ tedesca. Si cercano elementi che possano fare la differenza nelle indagini: al momento non si sa se Silvia Nowak sia stata uccisa nella pineta, dove e’ stata ritrovata, o se il delitto si e’ consumato altrove e poi il corpo della donna sia stato spostato. Anche per non lasciare alcunche’ di intentato si sono mossi i carabinieri del Ris.La verifica si e’ resa necessaria anche per chiarire la posizione del marito della donna, che non risulta indagato. Gli investigatori hanno anche acquisito le immagini della telecamera di un’abitazione vicina alla casa di Silvia: si vede Silvia uscire di casa dopo ora di pranzo, mentre il marito esce dopo qualche ora. L’uomo ha infatti raccontato che dopo avere pranzato, a casa, con una coppia di amici, Silvia Nowak e’ andata a fare una passeggiata, come faceva spesso, mentre lui e’ andato a riposare. Quando l’uomo si e’ svegliato, non vedendo tornare la moglie e’ uscito per cercarla: ha quindi chiesto al vicino se avesse visto la donna e poi dopo avere atteso ancora un po’ si e’ recato dai carabinieri. Il corpo della donna e’ stato ritrovato venerdi’ mattina: era irriconoscibile. L’autopsia ha poi confermato che il cadavere fosse di Silvia Nowak. Nell’ambito delle indagini sono stati sequestrati il cellulare e il computer della donna