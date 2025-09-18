Imperial Brands Italia, Pulze 3.0 nuova generazione dispositivo a tabacco riscaldato

(Adnkronos) – Imperial Brands Italia annuncia il lancio di Pulze 3.0, la nuova generazione del suo dispositivo a tabacco riscaldato, che rafforza l’impegno del Gruppo nel proporre soluzioni innovative e potenzialmente a rischio ridotto per i consumatori adulti. Con un design completamente rinnovato e funzionalità migliorate, Pulze 3.0 offre un’esperienza d’uso più semplice, personalizzabile e soddisfacente. Il lancio rappresenta un ulteriore passo nella strategia di lungo periodo di Imperial Brands, orientata a supportare la transizione verso alternative senza combustione, consolidando al contempo la presenza del brand Pulze in Italia e in altri mercati chiave. La domanda crescente di prodotti alternativi sta contribuendo in modo significativo alla crescita del comparto dei Prodotti di nuova generazione (Ngp), che nel primo semestre dell’anno fiscale 2024/25 ha registrato un incremento del +15,4% a livello globale. L’Europa si conferma l’area più dinamica, con un aumento del +17,2%. Imperial Brands è impegnata in una trasformazione strutturale, con l’obiettivo di costruire un portafoglio Ngp solido e sostenibile, capace di offrire valide alternative alla sigaretta tradizionale, come i dispositivi a tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche. In mercati come Italia, Grecia e Portogallo, questi prodotti rappresentano già oltre un quarto dei ricavi netti combinati del segmento ‘Tabacco & Ngp’, a conferma del loro ruolo sempre più centrale nella strategia aziendale e nelle scelte dei consumatori. “Con il lancio di Pulze 3.0 – ha dichiarato Jacob Wahnon Bunan, market manager di Imperial Brands Italia – confermiamo il nostro impegno a lungo termine nello sviluppo di soluzioni innovative, costruite intorno alle necessità dei potenziali consumatori e potenzialmente a rischio ridotto. Il nostro obiettivo è chiaro: offrire ai fumatori adulti valide alternative alla sigaretta tradizionale, contribuendo a costruire un futuro senza combustione. La crescita del segmento Ngp, trainata da mercati strategici come l’Italia, dimostra la solidità della nostra visione e l’efficacia della nostra strategia, fondata sull’ascolto del consumatore”. Pulze 3.0 si inserisce perfettamente in questa visione come nuovo fiore all’occhiello del portafoglio Ngp, segnando un’evoluzione significativa in termini di semplicità d’uso e gusto. Il dispositivo è il risultato del costante impegno in ricerca e sviluppo della Global consumer organisation di Imperial Brands, una struttura internazionale che conta oltre 1.000 professionisti dedicati a innovazione, marketing e sviluppo prodotto. La gamma Pulze è già disponibile in più di 11.000 punti vendita in Italia. Il nuovo dispositivo sarà accompagnato come sempre da un programma completo di assistenza, informazione e supporto post-vendita, sia online che offline. “Pulze 3.0 – ha spiegato Lavina Paulis, Ngp consumer marketing manager di Imperial Brands Italia – è il nostro dispositivo più avanzato e user-friendly: semplice e funzionale, progettato ascoltando i bisogni reali dei consumatori adulti. Con questo lancio vogliamo offrire un’alternativa accessibile e tecnologicamente affidabile, contribuendo ad accompagnare i consumatori verso una graduale riduzione del fumo tradizionale”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)
