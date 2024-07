Il Verona per Kastanos offre Kallon

L’Hellas Verona vuole chiudere a breve la trattativa con la Salernitana per assicurarsi Grigoris Kastanos, valutato 2 milioni dalla società di Iervolino. Il club scaligero vorrebbe inserire nell’operazione l’attaccante esterno Yayah Kallon, 23 anni, la scorsa stagione in prestito al Bari nel girone di ritorno. La Lazio spinge per Boulaye Dia ed abbassa la cifra del riscatto a 8 milioni