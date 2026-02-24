Il salernitano Di Martino d’argento agli europei cadetti - Le Cronache Sport
Il salernitano Di Martino d’argento agli europei cadetti

  • Febbraio 24, 2026
  • 0
  • 137
  • 2 Min Read
TBILISI – Brilla d’argento il salernitano Giuseppe Di Martino sulle pedane georgiane in occasione della prova a squadre dei Campionati Europei Cadetti. L’atleta del Club Scherma Salerno, che è stato anche il primo fiorettista campano a raggiungere la convocazione alla prova continentale dedicata agli Under 17, era reduce da un buon 10° posto rimediato nella prova individuale. Il quartetto tricolore schierato dal Ct olimpionico Simone Vanni era composto da Giuseppe Di Martino, Luca Guidi, Giovanni Pierucci e Riccardo Mancini. La cavalcata degli azzurrini è iniziata con il netto successo negli ottavi sulla Svezia per 45-25. Storia simile nei quarti, dove i ragazzi guidati in panchina dai tecnici Valerio Aspromonte e Simone Biondi hanno superato d’autorità la Gran Bretagna con il punteggio di 45-27. Sempre in vantaggio, sempre in controllo, l’Italia ha fatto sua con il risultato di 45-32 anche la semifinale contro la Germania, volando così all’ultimo atto. La finale con la Francia, che valeva anche il primato nel Medagliere, è stata una battaglia fatta di sorpassi e controsorpassi: gli azzurrini hanno lottato frazione dopo frazione, cedendo 45-40 ma uscendo a testa altissima e con un secondo gradino del podio che vale tanto. «Un risultato frutto di grandi sacrifici per diversi motivi personali che mi stanno dando filo da torcere e quindi ha un valore inestimabile -ha raccontato il maestro Marco Autuori, dt del Club Scherma Salerno- Giuseppe è il classico esempio di genio e sregolatezza, ora abbiamo un Mondiale da conquistare».

