Salernitana, inizia l’era Cosmi

di Marco De Martino

SALERNO – Finisce l’era di Giuseppe Raffaele, inizia quella targata Serse Cosmi (nella foto). Dopo una lunghissima giornata, fatta di fitti colloqui con decine di allenatori, la Salernitana nel tardo pomeriggio di ieri ha sciolto le riserve, ufficializzando l’esonero del tecnico siciliano ed ingaggiando il 68enne romano. Una decisione che era nell’aria subito dopo il triplice fischio di Salernitana-Monopoli e che si è materializzata non tanto per i risultati negativi ottenuti da Raffaele in questo girone di ritorno ma per l’atteggiamento rinunciatario e probabilmente avverso all’ormai ex trainer granata mostrato dalla squadra in questi primi due mesi del 2026. Qualcosa si è rotto ed a pagare è stato, inevitabilmente, l’anello più debole, ovvero il tecnico a cui è stato dato il benservito, unitamente al vice Ferrari, con uno scarno comunicato. In serata è poi arrivata la nomina di Cosmi quale nuovo allenatore della Salernitana. Fermo da quattro stagioni, da cinque in Italia considerando che l’ultima esperienza, poco felice, su una panchina l’ha avuta in Croazia alla guida del Rjieka, l’ex tecnico del Perugia dei miracoli si era riciclato da tempo come opinionista su diverse emittenti nazionali, sia in tv che in radio. Una fortissima sensazione di deja vù rispetto a quanto accaduto un anno e mezzo fa quando la società granata, dopo aver esonerato Martusciello, decise di affidarsi ad un altro allenatore fermo da anni, Stefano Colantuono. Con Cosmi, che ha firmato fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di promozione, nell’esperienza salernitana ci sarà il suo secondo Giuseppe Scurto, ex difensore della Roma con un passato alle giovanili di Palermo, Trapani, Spal, Roma, Torino e Lecce. Restano nello staff invece l’allenatore dei portieri Porracchio, i preparatori atletici De Maria, Celia e Laurino ed il match analyst Antonini. Ieri alle 21 l’arrivo in città di Cosmi: “Sono entusiasta di tornare in sella, contento è poco. Non mi piace parlare ai tifosi, a me piace di più ottenere i risultati’, le prime parole del tecnico che sarà presentato con una conferenza stampa e che oggi dirigerà il primo allenamento alla guida della Salernitana in vista del big match in programma domenica prossima all’Arechi contro il Catania. Un battesimo di fuoco per l’esperto allenatore romano che non dovrebbe, almeno per il momento, stravolgere tatticamente la Salernitana confermando il 3-5-2 e provando a rigenerare il gruppo soprattutto sul piano mentale.