Il punto basket. Le salernitane in campo

di Michele Capone

Questa sera al PalaSilvestri la Sirio Salerno 92, sarà impegnata nella gara 1 della semifinale play off del torneo di B femminile, contro la New Basket Agropoli. Dopo una regular season da imbattute, le ragazze della presidente Angela Somma, sono attese al primo step del lungo percorso che porterà la vincente della semifinale a giocarsi il titolo regionale con la vincente della sfida tra Ariano Irpino e Campobasso. La partita contro la New Basket Agropoli (non inganni il nome, si tratta dalla seconda squadra del Battipaglia che milita in A/1) si presenta piena di insidie. Njegos Visnjic presenta così il prossimo impegno: “ Ospitiamo una squadra ostica come Agropoli, che in questa stagione abbiamo affrontato già in coppa e in campionato. Sono molto fiducioso nelle ragazze e nella loro voglia di vincere e dimostrare il proprio valore.”L’ingresso al PalaSilvestri-Itsvil Arena sarà gratuito, ed è prevista la trasmissione della gara in diretta streaming sul canale YouTube della società di patron Somma (“Salerno Basket ’92”). Le ragazze di coach Di Pace costituiscono una formazione giovane e tecnicamente molto preparata. Una gara che vedrà protagonisti i due coach nel cercare di bloccare il gioco avversario. La gara due è in programma al PalaZauli di Battipaglia giovedì prossimo, la eventuale bella a Salerno sabato 20. Questo il meccanismo che porta alla promozione in A/2: entrambe le finaliste playoff avranno già in tasca il pass per i concentramenti interregionali validi per giocarsi la promozione in Serie A2. Le perdenti delle semifinali si giocheranno invece il terzo posto che darà diritto allo spareggio per l’accesso ai concentramenti. In B maschile, la Virtus si ritrova di fronte ad un bivio. Domani sera al PalaLongo di Capriglia, il giovane e preparato coach Amato, dovrà cercare di trovare la chiave per superare il Cassino. Partita alla portata dei virtussini che in classifica hanno 3 punti di vantaggio su Caserta. Una vittoria permetterebbe ai salernitani di blindare il punultimo posto in classifica, e giocarsi poi le chances di salvezza ai play out. La squadra salernitana punterà sull’esperienza di Spizzichini e Cucco, e sulla presenza di Matrone e si spera in un Acunzo, precauzionalmente tenuto a riposo la scorsa settimana, in grado di poter giocare. Certo, occorrerebbe l’apporto di un buon pubblico, è un momento decisivo del torneo e l’appello agli appassionati a sostenere la Virtus in questo suo sforzo finale. In contemporanea, al PalaSilvestri, derby tra Power Basket e Sala Consilina, entrambe lanciare verso i play off. Le due squadre sono a pari punti al quarto e quinto posto della classifica dei play in del campionato di B Interregionale. Il PalaSilvestri si preannuncia gremito, oltre che per la sicura presenza di sostenitori salesi, sempre al seguito della squadra, anche per il seguito sempre crescente che la Power Basket ha tra gli appassionati, soprattutto giovanissimi, frutto di un lavoro su un settore giovanile, quello della satellite Hippo Basket, sia di presenza in città. Alle spalle di Power e Sala, c’è l’Agri che sarà impegnata in casa contro l’Orlandina ed una vittoria dei grigi, consentirebbe di agganciare la perdente del derby Power- Sala Consilina. Sarà un fine settimana dove si comincerà ad intravvedere come si presenterà il finale della stagione agonistica del basket minor salernitano.