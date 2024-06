Il pugile salernitano Francesco De Rosa è campione europeo dei Supergallo

L’atleta della Pugilistica Salernitana, Francesco De Rosa, ha conquistato il titolo di campione europeo IBF dei supergallo sconfiggendo il britannico Nyall Berry per KO all’8^ ripresa. Berry, favorito alla vigilia e sostenuto dal tifo di casa nella Skydome Arena di Coventry, era già andato a tappeto nel quarto round.

De Rosa, dopo un combattimento piuttosto duro, è riuscito a prevalere meritatamente, portando a casa una vittoria storica. Al termine dell’incontro, la gioia è esplosa tra i membri del team della Pugilistica Salernitana, con il maestro Emilio Desiderio e il direttore sportivo Francesco Ascolese al fianco del nuovo campione europeo.

Per celebrare la vittoria, Francesco De Rosa ha mostrato con orgoglio la sciarpa della Salernitana, la sua squadra del cuore. L’incontro è stato reso possibile grazie all’intermediazione di Mario Di Bartolomeo, responsabile della Gleason’s Gym di New York, che ha negoziato con successo la trattativa tra le parti.

LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO DI SALERNO. Bravissimo Francesco De Rosa. Una grande impresa sportiva per il pugile salernitano che ha conquistato il titolo europeo nella categoria dei super gallo. La vittoria conquistata all’Arena Sky Dome di Coventry, dove tutto il pubblico tifava per il campione locale, è il giusto premio per i sacrifici di un figlio di Salerno che onora la sua città. Complimenti al team della Pugilistica Salernitana con il maestro Emilio Desiderio e il direttore sportivo Francesco Ascolese che stanno seguendo la carriera del nostro atleta arrivato con pieno merito sul gradino più alto d’Europa. Aspettiamo il neo campione europeo a Palazzo di Città per l’abbraccio di Salerno e gli auguriamo i migliori successi per il futuro