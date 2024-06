Mercato: la Cremonese sorpassa la Salernitana per Vandeputte

L’attesa per la definizione della questione societaria sta impedendo alla Salernitana di muovere i primi passi nel mercato estivo. Nonostante la finestra dei trasferimenti apra ufficialmente domani, il direttore sportivo Gianluca Petrachi è già operativo da settimane, sondando varie piste per rivoluzionare la rosa granata. Tuttavia, l’incertezza riguardo alla futura proprietà del club rende tutto più complicato.

Questo ritardo rischia di far saltare alcune trattative già in fase avanzata. Tra queste, c’è quella per Jari Vandeputte, una delle rivelazioni della scorsa stagione. La Salernitana aveva raggiunto un accordo con l’entourage del calciatore e l’affare era stato impostato per 3,2 milioni di euro al Catanzaro. Tuttavia, la fase di stallo che sta attraversando il club campano ha permesso alla Cremonese di prendere il sopravvento e sorpassare la Salernitana nella corsa per Vandeputte.

Inoltre, la Cremonese ha messo nel mirino anche Massimo Coda. L’attaccante di Cava de’ Tirreni potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio, insieme a Mattia Aramu, nell’affare che vedrebbe Giulio Maggiore trasferirsi al Genoa.