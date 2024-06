Dolci freschi senza cottura. Le ricette

L’ Estate è quel momento in cui tassativamente il forno non si accende ed i fornelli si usano per necessità ,ma non non per questo ci si deve privare di un buon dolce fatto in casa .

Le ricette tra cui scegliere sono tante per preparare un buon dolce goloso ,in modo facile e veloce, spaziando tra semifreddi, torte gelato , cheesecake e dolci al cucchiaio .

Dolci ideali se vorrete organizzare una cena o un pranzo con amici e parenti o se avete ospiti improvvisi.

Da personalizzare come preferite variando leggermente gli ingredienti ed adattandoli alle diverse esigenze alimentari.

Semifreddo in coppa con mango e amaretti

PER UNA COPPA DA 24 CM DI DIAMETRO

INGREDIENTI

Pan di Spagna da 3 uova o due pacchi di savoiardi

25O gr. di ricotta di bufala

250 gr. di panna montata

2 cucchiai di zucchero

1 yogurt greco al mango

2 Mango

Mezzo bicchiere di limoncello

500 ml di sciroppo

150 gr. di amaretti

Fiori eduli per decorare

PREPARAZIONE

Amalgamate la ricotta con la panna montata lo zucchero e lo yogurt e conservate in frigo.

Unite il limoncello allo sciroppo.

Sbucciate e tagliate a dadini il mango.

Tagliate in tre il Pan di spagna

Inserite il primo disco nella coppa e bagnate con lo sciroppo , fate un primo strato di farcitura, frutta e sbriciolata di amaretti.

Continuate così fino all’ ultimo disco che guarnirete con la farcia aiutandovi con una sacca a poche.

Decorate con fiori eduli ,frutta e amaretti

Conservate in frigo fino al momento di servire, ottimo per tre, quattro giorni.

Cheesecake con cioccolato bianco e pesche

INGREDIENTI

LA BASE

300 g di biscotti a piacere

90 gr di burro

CREMA

500 ml. di panna

500 gr. di formaggio spalmabile

1 vasetto di yogurt greco alle pesche o bianco

6 cucchiai di zucchero a velo

2 pesche

4 fogli di gelatina

100 gr.di cioccolato bianco

Qualche cucchiaio di latte

COULISSE

2 pesche

2 cucchiaio di zucchero

1 foglio di gelatina

PREPARAZIONE

Iniziamo col preparare la base

Tritate i biscotti secchi in un mixer.

Quando avrete ottenuto un composto sbriciolato aggiungete il burro sciolto precedentemente fuso. Dovrete ottenere un composto ben sabbioso ed umido, che compatterete all’interno di una tortiera di 24 cm di diametro con il dorso di un cucchiaio o con una spatola che farete riposare in frigo per una mezz’ora .

Nel frattempo preparate la crema,lavorando all’interno di una ciotola il formaggio spalmabile, la panna montata e lo yogurt greco alla pesca con una spatola. Aggiungete lo zucchero ed in ultimo il cioccolato bianco sciolto al microonde o a bagnomaria. Sbucciate le pesche e riducetelein tocchetti ed aggiunte alla crema .

Scaldate un po’ di latte e scioglietevi i fogli di gelatina ammorbiditi in acqua fredda e strizzati. Amalgamate per bene il tutto fino a quando avrete ottenuto un composto ben omogeneo con cui ricoprirete il l fondo biscottato, livellando con il dorso di un cucchiaio o con una spatola così da avere una superficie perfettamente liscia.

La cheesecake andrà quindi rimessa in frigorifero a freddare per almeno 4-5 ore, dopo di che decorate che n fette di pesche, fresche o sciroppate, e se lo desiderate anche delle scaglie di cioccolato bianco e erbe aromatiche o finite con una coulisse di pesche che si ottiene facendo cuocere un paio di pesche senza nocciolo e bucce per qualche minuto frullate ed aggiungete un foglio di colla di pesce sempre ammorbidito in acqua fredda e strizzato, fate sciogliere e spegnete..

Dopo qualche minuto potrete guarnite la cheesecake.

Dolce al cucchiaio con frutti rossi

PER 2 COPPETTE O BICCHIERI

80 gr. di biscotti a scelta

350 g di formaggio fresco spalmabile

125 ml di yogurt bianco o ai frutti di bosco

80 g di zucchero

100 gr. di frutti di bosco

PREPARAZIONE

Tritate grossolanamente i biscotti, di cui ne conserverete 1/ 4 per la decorazione, con il restante riempite il fondo delle coppette.

Dopo di che preparate la crema lavorando il formaggio con lo yogurt e lo zucchero, con cui riempirete le coppette .Guarnite con il restante biscotto sbriciolato ed i frutti rossi.

Conservate in frigo fino al momento di essere servito, può essere preparato anche con qualche giorno in anticipo.

Raffaella D’Andrea