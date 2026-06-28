Di Olga Sammauro

“Il passato e il futuro sono nelle mani dei tifosi”, poche parole per racchiudere il senso della due giorni di lavori della FISSC, la Federazione Italiana Sostenitori Squadre di Calcio, a Salerno. Senza la passione dei tifosi, infatti, non esisterebbe il calcio così come lo conosciamo oggi. Chiuso il primo triennio, Antonio Ricciato è stato ancora una volta riconfermato alla guida della Federazione. Un nuovo mandato, nuovi obiettivi da raggiungere, un solo principio guida da seguire: indossare un’unica maglia, quella della FISSC, mettendo al centro l’interesse comune e operando con un solo orizzonte, il territorio nazionale. Due giorni chiusi con l’Assemblea elettiva che ha sancito l’avvio del nuovo mondato. Ora il Consiglio Direttivo sarà chiamato ad operare su scala nazionale lavorando al raggiungimento di obiettivi strategici per la crescita della Federazione. “E’ una Federazione italiana a sostegno delle squadre di calcio, che nasce nel 1970. Ora ci aspetta un bel lavoro da fare – ha dichiarato il Presidente Antonio Ricciato -. Dobbiamo cercare di portare il tifoso al centro del progetto, per tutelarlo. A partire dal caro biglietti per passare alle limitazioni negli spostamenti e, quindi ai divieti di trasferta”. Un appuntamento fondamentale che ha portato a Salerno rappresentanti del tifo organizzato provenienti da tutta Italia. Ad ospitare ed organizzare l’evento è stato il Salerno Club 2010, guidato da Salvatore Orilia e rappresentato da Massimo Gennatiempo, attuale Vice Presidente della F.I.S.S.C., da anni impegnato nella valorizzazione del ruolo dei sostenitori all’interno del mondo del calcio. Un incontro che, inoltre, ha favorito il confronto costruttivo tra il mondo del tifo e le istituzioni. “La Federazione raccoglie il tifo delle famiglie, il tifo quello più moderato, ma importantissimo – ha detto il deputato salernitano di Forza Italia Pino Bicchielli -. Perché i tifosi non vanno considerati clienti, ma sono l’anima del calcio. Apriremo ora anche un’interlocuzione con Malagò per creare le condizioni migliori perché i tifosi possano stare serenamente con le proprie famiglie negli stadi”. Presenti anche il Senatore Andrea De Simone, presidente del Club Parlamento Granata e il deputato Antonio D’Alessio, che hanno offerto il proprio contributo al dibattito. Per la componente tifosi invece è intervento Marco Mancini, leader della Curva Sud Siberiano, che ha proposto l’istituzione di una tavola rotonda permanente tra il mondo ultras e la FISSC, con l’obiettivo di sviluppare un confronto costante su temi di interesse comune, nel rispetto dei diversi ruoli ma con finalità condivise. Presente anche una delegazione dell’US Salernitana, composta dall’amministratore delegato Umberto Pagano, dal responsabile dell’Ufficio Stampa Alfonso Avagliano e dallo SLO Antonio Ianniello, a testimonianza della vicinanza del club ai temi affrontati durante l’assemblea.