Il giorno di Cirielli, stasera si decide

Sembrava essere il giorno di Edmondo Cirielli ma, ancora una volta, slitta l’annuncio, tanto atteso, che ufficializza il nome del candidato alla presidenza della Regione Campania per il centro destra. Il vice ministro, infatti, sembra voler tentare una via di fuga dopo la richiesta della leader Giorgia Meloni che, in caso di candidatura, potrebbe ipotizzare le dimissioni. Al momento, dunque, le carte sono nuovamente rimescolate ma il giorno giusto, dicono fonti romane, potrebbe essere oggi. Sul tavolo delle trattative, allo stato attuale, due nomi: il politico Edmondo Cirielli e il civico Costanzo Jannotti Pecci, imprenditore e presidente di Confindustria Napoli. “Non ci sarà alcun nome stasera (ieri per chi legge, ndr). C’è un ultimo sondaggio da valutare e poi si deciderà. Vedremo se gli intervistati preferiscono un’ipotesi civica o politica. Si può dire che siamo in dirittura d’arrivo ma aspettiamo quest’ultimo passaggio”, ha chiarito Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia, a proposito della scelta del candidato presidente del centrodestra in Campania. L’europarlamentare ha poi replicato alle parole di Cirielli che ha messo sul tavolo delle trattative il nome dell’imprenditore, ospite alla tre giorni di Telese Terme per affrontare il tema caldo dell’economia. “I nomi non si buttano lì. Quando ho detto che eravamo pronti per chiudere su Romano è perché dai sondaggi Romano era il più forte, anche rispetto alle ipotesi politiche. Era un candidato con cui abbiamo interloquito e ragionato tante volte. Capisco che siano scattati meccanismi che non voglio nemmeno sapere e che quindi si è tolto dalla partita. Oggi francamente non ho compreso il ragionamento di Cirielli. In Italia c’è un ministro degli Esteri, quello è essenziale come lo è quello dell’Interno. Non è essenziale alla vita del governo un viceministro. Buttare poi un nome come quello di Jannotti Pecci solo perché ha partecipato alla nostra festa a Telese mi è sembrato strano nel metodo. Vediamo quello che si deciderà domani”, ha aggiunto il forzista. Intanto, il vice ministro Edmondo Cirielli, a margine del “Panorama on the road”, nel Palazzo San Teodoro di Napoli, ha ribadito la sua disponibilità alla candidatura ma “senza sgomitare”, precisa. “Credo che la valutazione sarà rimessa nelle mani della presidente nazionale, che deve valutare se è giusto impegnare il viceministro degli Esteri in un momento molto delicato per l’Italia in una campagna per le Regionali oppure no”. Afferma ancora Cirielli che ci sono “sicuramente altri nomi validissimo, se si volessero fare scelte civiche”. Ad esempio, “anche se ha detto di non essere interessato, a me piacerebbe molto Costanzo Jannotti Pecci. Sarebbe una bella immagine: la sinistra candida il capo degli assistenzialisti e noi candidiamo il capo degli imprenditori di Napoli. Se sarà una scelta politica, credo cadrà su di me, se sarà civica, mi permetto di segnalare questa che ha anche una giusta narrativa nell’interesse della Campania”. Al momento, dagli alleati della coalizione nessuna replica al nome civico avanzato da Cirielli. Chi è Costanzo Jannotti Pecci. Laureato in scienze geologiche, dal 1986 è amministratore delegato del Gruppo Minieri SpA (Terme di Telese, Grand Hotel Telese e imbottigliamento dell’acqua minerale “Telese”, produzione di parafarmaci e dermocosmetici), tra i più antichi gruppi del settore e tra i primi cinque in Italia. Nell’ambito della collaborazione a Napoli con ACCOR è al vertice di alcune società di hotellerie. Opera anche in Basilicata, a Latronico (PZ), con Terme Lucane, di cui è Presidente. E’ Presidente del Comitato Territoriale Campania/Puglia della BPER-Banca Popolare dell’Emilia Romagna; Amministratore Unico della Palazzo Caracciolo SpA – Napoli, della GESTUR Spa – Napoli e della Immobiliare Ponticelli Srl – Napoli. Nell’ambito del Sistema Confindustriale è Presidente della Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative – Federterme Confindustria- ed è stato componente della Giunta e del Consiglio Direttivo di Confindustria; Presidente di Federturismo Confindustria, dal 2003 al 2007, Presidente di Confindustria Benevento dal 2002 al 2006. Il giorno per ufficializzare il candidato presidente potrebbe essere oggi. Intanto, domani, sabato 4 ottobre, alle ore 10:30, presso la sala conferenze del Bar Moka, si terrà la presentazione della lista di Forza Italia, composta da rappresentanti della società civile e del mondo politico. All’incontro prenderanno parte i vertici regionali e provinciali del partito.