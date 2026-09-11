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Salerno

Identificato dopo 83 anni un soldato tedesco morto nello Sbarco di Salerno

  • Settembre 11, 2026
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Identificato dopo 83 anni un soldato tedesco morto nello Sbarco di Salerno

 

Ottantatré anni dopo, una storia rimasta sospesa nel silenzio della guerra ritrova finalmente un nome. L’Associazione Salerno 1943 annuncia che il Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ha ufficialmente identificato uno dei due soldati tedeschi rinvenuti nel 2022 nel territorio salernitano. La piastrina di riconoscimento, decodificata dopo una procedura complessa, ha restituito l’identità di Kurt Schmidt, nato il 3 febbraio 1921 e caduto il 17 settembre 1943 a quota 206, a sud-est di Salerno. Ventidue anni appena: un’età che racconta più di qualsiasi documento.

Il secondo soldato, invece, resterà senza nome. La sua piastrina non ha permesso alcuna identificazione e verrà registrato come ignoto. Anche questa è una verità della guerra: non tutte le storie riescono a tornare alla luce.

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