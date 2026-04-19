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Iannone: Ho sempre creduto nell’unità del centrodestra

  • Aprile 19, 2026
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Iannone: Ho sempre creduto nell’unità del centrodestra

“Ho sempre pensato che l’unità fosse un destino e non un’opzione. Per questo in questi mesi ho evitato ogni polemica, Fratelli d’Italia ha sempre sentito di dover mettere la massima responsabilità perché è un dovere mettere in campo proposte realmente alternative al centrosinistra. Come a livello nazionale anche a livello regionale per noi non esiste e non è mai esistita altra strada rispetto al centrodestra. Siamo felici che si sia tornato all’accordo sottoscritto già nel mese di febbraio e voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato nei partiti per costruire questo risultato. Dal Vice Ministro Cirielli ai Presidenti Provinciali di FdI, dai dirigenti locali a tutti coloro che saranno candidati a Sindaco o al Consiglio Comunale. Rispettiamo sempre la nostra parola senza mai scaricare sulla coalizione le nostre esigenze interne. Siamo felici che questa cultura della responsabilità sia oggi patrimonio comune a tutto il centrodestra.”
Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

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