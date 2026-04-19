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Centrodestra unito, Bicchielli: “Accolta la linea indicata”

  • Aprile 19, 2026
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Centrodestra unito, Bicchielli: “Accolta la linea indicata”

“Accolgo con grande favore il consolidarsi di un percorso di unità del centrodestra in Campania. È una scelta che va nella direzione giusta e che conferma, nei fatti, la validità della linea politica che, insieme ad altri colleghi parlamentari, avevamo indicato con chiarezza già nelle scorse settimane: solo un centrodestra coeso, fin dal primo turno, può essere competitivo e credibile agli occhi dei cittadini alle prossime elezioni amministrative”.

Lo dichiara il deputato di Forza Italia, Pino Bicchielli, vice responsabile nazionale Enti Locali del partito, che aggiunge:

“In questo quadro, considero positivo che il segretario regionale di Forza Italia abbia ricondotto la propria posizione lungo questo tracciato. L’unità non è un elemento accessorio, ma la condizione essenziale per costruire una proposta politica solida, capace non solo di vincere le prossime competizioni elettorali, ma anche di garantire stabilità e visione in vista degli appuntamenti nazionali. È su questo terreno che si misura la responsabilità della classe dirigente”.

“Le condizioni di serenità e di confronto costruttivo che si stanno progressivamente ricreando rappresentano un segnale importante. Sono il frutto di un lavoro politico che ha posto al centro l’interesse complessivo della coalizione, anteponendolo a ogni dinamica divisiva”, prosegue Bicchielli, che conclude:

“Esprimo quindi soddisfazione: le istanze di unità politica che ho sostenuto, insieme ad altri colleghi parlamentari, sono state accolte e stanno trovando concreta attuazione. Ora occorre proseguire con determinazione su questa strada, consolidando un progetto comune che restituisca forza, credibilità e prospettiva al centrodestra campano”.

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