Castel S. Giorgio. Sindaco lanzara: grave attacco a comunità

“Siamo sgomenti e addoloratissimi per quello che e’ successo, un attacco gravissimo che ha colpito tutta la comunita’. E’ una cosa vergognosa”. Non usa mezzi termini, conversando con l’AGI, la sindaca di Castel San Giorgio (Salerno), Paola Lanzara, dopo l’esplosione di un ordigno che nella notte ha provocato danni all’ingresso del palazzo del municipio. “Noi siamo un paese tranquillo, un paese sano e non e’ giusto avere quest’onta che ci tocca come un paese dove c’e’ delinquenza o altro. Il nostro e’ un paese dove la delinquenza non deve attecchire”, aggiunge. La prima cittadina rivolge un appello, “alle forze dell’ordine e alla magistratura perche’ facciano chiarezza”; davanti alla sua abitazione due anni fa fu fatta esplodere una bomba carta, “ma e’ stato archiviato il procedimento”. “Spero che questa volta – dice Lanzara – non avvenga cosi’ perche’ e’ una cosa molto brutta e non possiamo minimamente accettarla. Speriamo nel lavoro delle forze dell’ordine e nel prefetto”. “Castel San Giorgio – rimarca – e’ un bel paese e io sono onorata di essere sindaco. La comunita’ si e’ stretta intorno al suo sindaco e all’amministrazione e, mai come adesso, maggioranza e minoranza sono unite nel condannare questo grave delitto, che non puo’ essere sottovalutato”. Intanto, “il Comune e’ funzionante”, precisa la sindaca, aggiungendo che “funzionari e dipendenti tutti si sono presentati in anticipo al lavoro e hanno detto che il Comune, nonostante tutto, doveva rimanere aperto. Il funzionario addetto alla manutenzione ha detto che, in un paio di giorni, riparera’ tutto”.