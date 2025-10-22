Iannone, Campania in 10 anni persi quasi 300mila abitanti - Le Cronache Attualità
Iannone, Campania in 10 anni persi quasi 300mila abitanti

  Ottobre 22, 2025
“Vanno in giro a parlare di aree interne e lotta allo spopolamento, ma in dieci anni il centrosinistra di Fico cosa ha fatto sia a livello nazionale che regionale? Lo sanno che la Campania, negli ultimi 10 anni, ha avuto un crollo di quasi 300 mila residenti? Oggi dicono di voler fare, ma dove sono stati? Amministravano tutto e non hanno fatto nulla. Solo Cirielli con Fratelli d’Italia ed il centrodestra ha la credibilita’ e le capacità’ per arrestare questo declino. Basta con chi si ricorda di questo tema in campagna elettorale dimenticando se stesso degli anni addietro”. Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.

