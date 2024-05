I baby reporter di Montecorvino Pugliano conquistano il I Premio

Come prima esperienza non poteva essere delle migliori, la conquista dell’ambito riconoscimento come “Il miglior giornalino scolastico -Carmine Scianguetta”, Manocalzati (AV). A salire sul podio della XXIV edizione del concorso nazionale la redazione di “Nero Corvino” giornale scolastico realizzato dagli alunni della V^A (scuola primaria) di Montecorvino Pugliano (SA) nell’ambito del programma Scuola Viva. Come dei veri reporter hanno raccontato della loro terra e, attraverso interviste e sondaggi tra coetanei, hanno provato a descrivere sogni e passioni, realizzando il loro primo giornale scolastico con cui hanno partecipato al concorso, conquistando la giuria e l’inaspettato “I Premio- sezione cartacea”. In una sala gremita, tra scolaresche provenienti da tutta Italia e famiglie assiepate per assistere alla cerimonia, venerdì 24 maggio presso l’istituto comprensivo “Don Luigi Milani” di Manocalzati la delegazione di Bivio Pratole ha fatto il suo ingresso catturando fin da subito la scena. Con una originale rappresentazione del lavoro svolto e accompagnati dalle note del violino a turno i bambini si sono presentati al pubblico e si sono esibiti in balletti e canti, coadiuvati dalla docente referente del progetto Gabriella Mottola. A condividere con gli alunni della VA questa giornata emozionante anche la giornalista Emanuela Carrafiello, che nei mesi scorsi nell’ambito del progetto “Tutto a scuola” ha avviato con la classe il laboratorio di giornalismo. Presenti alla consegna del premio anche le docenti Filomena Pierri, Sonia Martiniello e Monica Bellantuono, nonché il dirigente scolastico Maria Rosaria Mirra che non si è fatta sfuggire l’occasione per ringraziare il corpo docente ma soprattutto i suoi alunni, a cui non ha risparmiato parole di plauso. Oltre al primo premio, infatti, ai ragazzi anche un attestato di merito per l’esibizione ed un premio speciale per la “performance” della giovane violinista. La trasferta fuori provincia è stata possibile grazie all’interessamento dell’amministrazione comunale, che per l’occasione ha messo a disposizione il servizio di trasporto.