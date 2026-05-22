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Capaccio: Voto di scambio, obbligo di dimora per Bernardi e Pecora

  • Maggio 22, 2026
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Capaccio: Voto di scambio, obbligo di dimora per Bernardi e Pecora

Scatta l’obbligo di dimora a Capaccio Paestum per Antonio Bernardi, difeso dagli avvocati Vincenzo Scarlato e Mario Turi, e per Michele Pecora, difeso dal legale Francesco Reali, entrambi accusati di voto di scambio politico-mafioso. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Salerno hanno accolto la richiesta di revoca avanzata dai difensori dei due imputati, il vigile urbano e il custode del cimitero. Sulla richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, il pm aveva espresso parere negativo. Al momento, né l’ex sindaco e già presidente della Provincia, Franco Alfieri, né l’imprenditore capaccese Roberto Squecco, proprietario del lido Kennedy, hanno avanzato richieste di revoca delle misure cautelari. L’obbligo di dimora per Bernardi e Pecora, con conseguente revoca dei domiciliari, è scattato per il comportamento esemplare tenuto dai due imputati, come scrivono i giudici. Inoltre, Bernardi avrebbe già risarcito il danno subito dall’ex assessore Maria Rosaria Picariello, formulando anche un’offerta riparatoria ad Alfieri, poi rifiutata dall’ex sindaco, per richiedere successivamente l’adesione a un programma di giustizia riparativa.

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