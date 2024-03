Humanitas, “Una pastiera per tutti”

“Una pastiera per tutti”. I volontari dell’Humanitas guidati dal presidente Roberto Schiavone di Favignana in collaborazione con la Casa Circondariale “Antonio Caputo” di Salerno, il Lions Club Speciality Pontecagnano Faiano Salute e Solidarietà “Pierluigi Schiavone”, il Ministero della Salute dell’Ordine di Malta OSJ, hanno consegnato stamani gli ingredienti per le Pastiere di Grano agli ospiti della Casa Circondariale di Salerno affinché possano in sinergia prepararsi a trascorrere la Santa Pasqua in allegria.