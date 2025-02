Gubitosi: “Salviamo le sale cinematografiche, Giffoni farà la sua parte

«Condivido e sostengo pienamente l’appello lanciato dal senatore a vita Renzo Piano sulle pagine di “Repubblica” a difesa delle sale cinematografiche. Si tratta di un allarme sociale che non possiamo ignorare». È quanto afferma in una nota Claudio Gubitosi, ideatore e fondatore del Giffoni Film Festival, rilanciando la necessità di un impegno collettivo per la tutela del settore cinematografico.

IL DECLINO DELLE SALE

Negli ultimi decenni, in Italia si è assistito a una progressiva chiusura di centinaia di cinema, fenomeno che ha riguardato sia le grandi città che le periferie. «I cinema sono spazi fondamentali di aggregazione e crescita culturale. Il Ministero della Cultura ha fatto molto per migliorare l’esperienza cinematografica, ma oggi il problema riguarda la sostenibilità economica», sottolinea Gubitosi.

IL RUOLO DEI FESTIVAL E LE ESPERIENZE VIRTUOSE

Secondo il fondatore di Giffoni, è necessario un intervento congiunto tra istituzioni, operatori culturali e festival cinematografici per supportare l’esercizio cinematografico. Tra le esperienze positive, cita la riapertura del Cinema Fiamma di Roma grazie agli organizzatori di Alice nella Città, il lavoro della Fondazione Piccolo America, e le iniziative di esercenti come il Cinema Gentile di Cittanova (Calabria) e il Cine Teatro Andrisani di Montescaglioso (Basilicata).

GIFFONI E IL SUO IMPEGNO

Il Giffoni Film Festival da anni sostiene il valore della visione collettiva e gestisce con orgoglio quattro sale cinematografiche in un comune di 11.500 abitanti, con una capacità complessiva di oltre 1.700 posti. «Abbiamo adottato una politica economica per favorire le famiglie e nel 2024 abbiamo superato i 30.000 biglietti staccati», evidenzia Gubitosi.

L’APPELLO: UNA CALL TO ACTION PER I GIOVANI

Per contrastare il declino delle sale, Giffoni lancia una nuova iniziativa: «Mobiliteremo i nostri giovani, i Giffoner di tutta Italia, con una call to action per sostenere le sale cinematografiche. Sono certo che risponderanno in tantissimi».