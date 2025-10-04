Grave incidente sulla Fondovalle dell'Agri, 4 morti nel Materano - Le Cronache
Grave incidente sulla Fondovalle dell’Agri, 4 morti nel Materano
Grave incidente sulla Fondovalle dell’Agri, 4 morti nel Materano

  Ottobre 4, 2025
Grave incidente sulla Fondovalle dell’Agri, 4 morti nel Materano

(Adnkronos) –  Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi sabato 4 ottobre in provincia di Matera, in territorio di Scanzano Jonico, sulla strada statale 598 Fondovalle dell'Agri. Secondo i vigili del fuoco del comando provinciale di Matera, il bilancio è di quattro vittime, tutti stranieri, e almeno sei feriti. Coinvolti nello schianto due autoveicoli e un camion.  Le vittime erano a bordo di una Renault Scenic insieme ad altre sei persone che sono rimaste ferite e trasportate in vari ospedali della zona. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la Polizia di Stato. Secondo i primi accertamenti, le vittime sono di nazionalità pakistana ma sono ancora in corso le attività di identificazione. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

