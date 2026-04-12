Gratteri, “Giovani e i modelli educativi da rivedere” - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Sangiuliano, sanita’ regione sconta anni assenza merito
Conclusa a Eboli bonifica due bombe Seconda guerra mondiale
Roccapiemonte, il 17enne Francesco Correale Alfiere della Repubblica
Gratteri, “Giovani e i modelli educativi da rivedere”
Attualità

Gratteri, “Giovani e i modelli educativi da rivedere”

  • Aprile 12, 2026
  • 0
  • 56
  • 1 Min Read
Gratteri, “Giovani e i modelli educativi da rivedere”

La situazione è sfuggita di mano: i giovani escono di casa con il telefonino in una tasca e il coltello nell’altra”. È il monito lanciato da Nicola Gratteri durante l’incontro con gli studenti dell’Università di Teramo, nell’ambito delle iniziative della Scuola di legalità e giustizia.

Il procuratore ha espresso forte preoccupazione per l’abbassamento dell’età media dei responsabili di reati: “Fatti che un tempo riguardavano gli adulti oggi vedono protagonisti minorenni”. Un fenomeno che, secondo il magistrato, impone una riflessione sui modelli educativi: “Noi adulti dobbiamo ascoltare di più i giovani, capire i loro bisogni e correggere ciò che non ha funzionato”.

Rivolgendosi direttamente agli studenti, Gratteri ha indicato anche una strategia concreta di contrasto alla criminalità organizzata: “Difendetevi con scelte consapevoli: non comprate droga e boicottate le attività gestite da soggetti borderline. La lotta alla mafia passa anche dai comportamenti quotidiani”.

Il procuratore ha infine elogiato l’impegno civile delle nuove generazioni, ricordando la partecipazione alle recenti consultazioni: “Ho visto ragazzi rinunciare a tornare a casa pur di votare. Forse abbiamo sottovalutato il loro interesse per la cosa pubblica: se stimolati, sanno essere protagonisti”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013