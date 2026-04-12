Salernitana, vittoria in rimonta

TRAPANI-SALERNITANA 1-2

TRAPANI (4-3-2-1): Galeotti; Ortisi (67’ Perri), Pirrello, Motoc, Nicoli; Napolitano (67’ Marcolini), Celeghin, Aronica (83’ La Sorsa); Balla, Knezovic (58’ Matos); Stauciuc (83’ Battimelli). A disposizione: Ujkaj, Salamone, Nina, Vimercati, Cozzoli, Benedetti, Morelli, Quiroz, Marcolini. All. Aronica

SALERNITANA (3-4-1-2): Donnarumma; Arena, Golemic, Anastasio; Quirini (78’ Cabianca), De Boer, Carriero (65’ Gyabuaa), Villa (46’ Longobardi); Ferraris; Ferrari, Lescano (78’ Boncori). A disposizione: Brancolini, Haxhiu, Matino, Di Vico. All. Cosmi

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo (Cassano di Saronno-Marucci di Rossano. IV Uomo: Gemelli di Messina. FVS: Citarda di Palermo)

RETI: 23’ su rigore Celeghin, 48’ Ferrari, 93’ Boncori

NOTE: Spettatori presenti 2000 circa, 200 dei quali arrivati da Salerno. Ammoniti: Quirini (S), Ortisi (T), Golemic (S), Marcolini (T). Calci d’angolo 4-10 per la Salernitana (3-2 pt). Recupero 2’pt, 3’+4’st.

di Fabio Setta

TRAPANI – Dopo due sconfitte di fila, la Salernitana ha ritrovato la vittoria, grazie ad un secondo tempo di grande spirito e determinazione, in rimonta dopo un primo tempo davvero da dimenticare. In questa sorta di prove generali, mascherate dall’ambizione di voler raggiungere il terzo posto, Cosmi ha ripescato dalla panchina Ferrari, affiancandolo a Lescano, con Ferraris alle spalle. Proprio l’ex Vicenza che non giocava titolare dalla sfida sul campo dell’Atalanta Under 23, quando in panchina c’era ancora Raffaele, dopo tre minuti del secondo tempo, con uno stop e un tiro da bomber d’area di rigore, ha trovato il gol del pareggio. Ferrari non segnava dal 13 dicembre contro il Picerno, un girone fa e ha avuto sicuramente il merito di svegliare una Salernitana intorpidita magari infastidita dal vento che soffiava sul Provinciale di Trapani. Nel primo tempo, infatti, la squadra di Cosmi ha fatto davvero poco e ha dovuto ringraziare Donnarumma che l’ha tenuta in piedi nel finale di prima frazione con un paio di ottime parate. I granata con Arena in difesa, anche lui assente da tempo, dal match di Caserta, dopo un’incursione sull’asse Villa-Lescano con tiro dell’ex di turno fuori di poco, è passata in svantaggio al 23’ su rigore, il secondo concesso dopo quello al Benevento in seguito alla revisione al Fvs. Trovato il gol i padroni di casa hanno sprecato almeno tre occasioni per raddoppiare. Il gol del Loco ha dato, come scritto, la scossa ed è sembrata a tratti di rivedere la Salernitana del girone di andata, mentre i siciliani sono calati e non poco. Ferraris ha avuto due buone occasioni con Galeotti che è stato davvero prodigioso con Ferrari sempre pericoloso e bravo a rendere dura la vita alla difesa avversaria con la sua fisicità. Ferrari resterà uno dei misteri di questa stagione, dato che nel ritorno è praticamente scomparso. Proprio in memoria di quella Salernitana che nel girone di andata, in rimonta e nel finale andava a vincere, al 93’ Ferrari su assist di De Boer ha servito un pallone al centro per il classe 2006, Boncori, appena entrato, alla terza presenza stagionale, che di petto ha messo dentro il suo primo gol da pro e soprattutto il gol da tre punti che consente all’undici di Cosmi di restare ancora in corsa per il terzo posto.