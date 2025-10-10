Gran Finale all’Ippodromo Valentinia

– La stagione di corse all’Ippodromo Valentinia si è conclusa con uno spettacolare successo nella 17ª e ultima giornata ordinaria di trotto, tenutasi Mercoledì 8 Ottobre. L’evento, un omaggio al film cult “Febbre da Cavallo” , ha regalato al pubblico sfide di alta qualità tecnica, con tre corse incluse nel circuito di Ippica Nazionale. L’apice tecnico della giornata è stato raggiunto nella 3ª Corsa, il Premio MANZOTIN-MEM.FR.MALAFRONTE (dedicato alla memoria dell’Avv. Francesco Malafonte ), dove CANDY SPRITZ, guidato da V. Leccese, ha fatto registrare il miglior tempo sul miglio: un eccezionale 01:13:30. Grande protagonista tra i guidatori è stato Gr. D’Alessandro Jr, autore di una notevole doppietta che ha infiammato la pista: ha condotto GIUSEPPE alla vittoria nel Premio ER POMATA (4ª Corsa – 01:14:60) e ha trionfato subito dopo nel Premio CONTE DALLARA con FACILE JOYEUSE (5ª Corsa – 01:14:40). La corsa centrale dedicata a “FEBBRE DA CAVALLO” (2ª Corsa), con un montepremi significativo , ha visto la netta affermazione di IGLESIAS GRIF (C. Maione). A chiudere la stagione, l’ultima prova sulla lunga distanza (Premio AVV.DE MARCHINS) ha visto l’autoritaria vittoria di FLASH AMG, guidato da G. Di Nardo, in 01:14:80. Il notevole numero di cavalli partenti e l’alta qualità delle prestazioni cronometriche confermano il successo dell’intera stagione, con l’Ippodromo Valentinia già pronto a programmare le sfide future.