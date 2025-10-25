Gp Messico, pole di Norris davanti a Leclerc e Hamilton - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Terremoto in Irpinia, sindaco Montefredane: “Allestiti due punti accoglienza, in centro caduti calcinacci”
D’Urso flop a Ballando con le stelle, Lucarelli: “Sei diventata il trash”
Marina Berlusconi contro le “due facce” della giustizia. L’Anm: “Errori fisiologici”. Insorge Forza Italia
Gp Messico, pole di Norris davanti a Leclerc e Hamilton
Ultim'ora Nazionale

Gp Messico, pole di Norris davanti a Leclerc e Hamilton

  • Ottobre 26, 2025
  • 0
  • 85
  • 1 Min Read
Gp Messico, pole di Norris davanti a Leclerc e Hamilton

(Adnkronos) – Altra pole position per la McLaren di Lando Norris che la strappa alla Ferrari di Charles Leclerc che partirà secondo davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton. Il britannico piazza un super giro ma è c. Sesto posto per l'altra Mercedes di Kimi Antonelli seguito da Carlos Sainz e Oscar Piastri, leader del Mondiale, che partirà una posizione più avanti per la penalizzazione di cinque posizioni inflitta a Sainz (che partirà 12esimo). Hadjar, Bearman e Tsunoda chiudono la top ten.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025