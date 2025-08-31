Gp d'Olanda, disastro Hamilton: Lewis si schianta e si ritira. Cos'è successo - Le Cronache
Gp d’Olanda, disastro Hamilton: Lewis si schianta e si ritira. Cos’è successo

  • Agosto 31, 2025
(Adnkronos) – Continua il momento nero, anzi nerissimo, di Lewis Hamilton alla Ferrari. Nel Gp d'Olanda di oggi, domenica 31 agosto, il sette volte campione del mondo è stato costretto al ritiro (il suo primo con la Rossa) dopo un incidente in curva 3. Lewis, in quel momento settimo, è andato a muro. Proprio in una curva che aveva dato già problemi nelle libere. Poi, beffa nella beffa: safety car in pista poco dopo la sosta di Leclerc, che era andato ai box per il cambio gomme da quarto. Record negativo per Hamilton in Ferrari: in 16 Gp, nessun podio in gara lunga. Alla Rossa non era mai successo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

