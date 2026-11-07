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Gp Brasile, furia Russell e ‘stop’ nelle qualifiche: cos’è successo

  • Novembre 7, 2026
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Gp Brasile, furia Russell e ‘stop’ nelle qualifiche: cos’è successo

(Adnkronos) – Succede di tutto nel finale delle qualifiche del Gp del Brasile di Formula 1 oggi, sabato 7 novembre. George Russell, che dovrà scontare una penalità di 5 posizioni in griglia, si è infuriato con la Mercedes, colpevole di averlo fermato sul più bello, nel momento dell’assalto alla pole position di Lando Norris. Per calmare il britannico subito intervenuto il team principal della scuderia TotoWolff, che ha cercato di rassicurarlo sulla mossa. Pronta la replica di Russell: “Avrei dovuto finire quel giro alle spalle di Albon, voi però mi avete detto di prendere spazio”.  

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