Gp Americhe, Verstappen vince davanti a Norris e riapre il Mondiale. Ordine di arrivo e classifica piloti

Max Verstappen vince il Gp delle Americhe e riapre il Mondiale 2025 di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in carica, trionfa ad Austin completando il weekend perfetto cominciato con il successo nella Sprint e proseguito con la pole position nelle qualifiche. Verstappen precede la McLaren del britannico Lando Norris e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. Il britannico Lewis Hamilton, con l'altra Ferrari, è quarto davanti alla McLaren dell'australiano Oscar Piastri. Ecco l'ordine di arrivo del gran premio e la classifica piloti aggiornata. Tra una settimana si corre in Messico. Ecco l'ordine di arrivo del Gp delle Americhe di oggi, domenica 19 ottobre: 1 Max Verstappen Red Bull Racing 2 Lando Norris McLaren +7.959 3 Charles Leclerc Ferrari +15.373 4 Lewis Hamilton Ferrari +28.536 5 Oscar Piastri McLaren +29.678 6 George Russell Mercedes +33.456 7 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +52.572 8 Nico Hulkenberg Kick Sauber +56.402 9 Oliver Bearman Haas F1 Team +63.840 10 Fernando Alonso Aston Martin +69.590 11 Liam Lawson Racing Bulls +72.509 12 Lance Stroll Aston Martin +74.082 13 Kimi Antonelli Mercedes +75.181 14 Alexander Albon Williams +79.755 15 Esteban Ocon Haas F1 Team +82.426 16 Isack Hadjar Racing Bulls +92.324 17 Franco Colapinto Alpine 1 giro 18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 1 giro 19 Pierre Gasly Alpine 1 giro RIT Carlos Sainz Williams ritiro Ecco la classifica piloti del Mondiale di Formula 1 dopo il Gp delle Americhe: 1.Piastri 346 2. Norris 332 3. Verstappen 306 4. Russell 252 5. Leclerc 191 6. Hamilton 142 7. Antonelli 89 8. Albon 73 9. Hulkenberg 40 10. Hadjar 39

