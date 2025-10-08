Governo, richiamo di Meloni in Cdm: limitare ricorso ai decreti legge - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Givova va ko a Brindisi
Così il cervello traduce l’emozione in azione, lo studio
Von der Leyen, centrosinistra diviso: in ordine sparso su mozioni di sfiducia
Post Fb di Cirielli candidato, ‘rialziamoci per tornare grandi’
Ultim'ora Nazionale

Governo, richiamo di Meloni in Cdm: limitare ricorso ai decreti legge

  • Ottobre 8, 2025
  • 0
  • 67
  • 1 Min Read
Governo, richiamo di Meloni in Cdm: limitare ricorso ai decreti legge

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha svolto in Cdm "tre informative in merito al ricorso alla decretazione d'urgenza, all'istruttoria sugli schemi di direttive europee e agli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità (decreto Caivano-bis)''. E' quanto si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi. Raccontano che Meloni abbia fatto un appello-richiamo ai ministri a limitare il ricorso ai decreti legge. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025