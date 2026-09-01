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Governo più longevo, Iannone (Fdi): “Oltre 1500 militanti campani a Bari per Meloni”

  • Settembre 1, 2026
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Governo più longevo, Iannone (Fdi): “Oltre 1500 militanti campani a Bari per Meloni”

Saranno oltre 1500 i militanti campani di Fratelli d’Italia che venerdì 4 Settembre raggiungeranno Bari per festeggiare con Giorgia Meloni il record storico di durata del suo Governo. Sono stati organizzati 21 pullman che partiranno da tutte le province della regione più tanti militanti che con auto e mezzi pubblici saranno a Bari per il comizio del Presidente Meloni che si terrà alle ore 19 nell’area portuale.

 

Ringrazio lo sforzo organizzativo di tutti gli Eletti, i Dirigenti ed i Militanti che hanno lavorato a pieno ritmo anche il mese di agosto per contribuire alla piena riuscita dell’appuntamento. Siamo certi che ci sarà anche una risposta spontanea di partecipazione per festeggiare tutti insieme questo fatto senza precedenti nella storia della Repubblica.

Giorgia Meloni aggiunge un nuovo record: prima donna Presidente del Consiglio, primo Presidente del Consiglio di destra ed ora anche Presidente del Consiglio del Governo più duraturo. La stabilità e’ un grande valore per la Nazione soprattutto nello scenario internazionale che viviamo, per imprese e famiglie avere un Governo credibile significa avere la garanzia dello Stato.”

Lo dichiara il Senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania e Sottosegretario di Stato al Mit.

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