Fisciano: i 100 anni di Vincenza Lombardi

La comunità di Fisciano festeggia un’altra centenaria. Si tratta della signora Vincenza Lombardi, alla quale il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, a nome di tutta la Città, ha rivolto i più sinceri auguri a questa donna che rappresenta memoria, forza e valori autentici del territorio. “Un secolo di vita è un patrimonio prezioso per tutti noi – ha detto il primo cittadino – La Vice Sindaca Mariagrazia Farina ha portato gli omaggi dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Città alla signora Vincenza in questo giorno così speciale. Auguri di cuore, signora Vincenza”. Un secolo di vita rappresenta un patrimonio prezioso non solo per la famiglia, ma per l’intera comunità, che riconosce in questa donna un esempio di forza, identità e radici profonde. Vincenza Lombardi ha attraversato epoche diverse, affrontando con determinazione le sfide del suo tempo e mantenendo sempre saldo il legame con i valori che hanno guidato la sua esistenza: la dedizione alla famiglia, il rispetto per il lavoro, l’amore per la propria terra. La sua storia personale si intreccia con quella del territorio fiscianese, diventando testimonianza viva di un passato che continua a parlare alle nuove generazioni. L’Amministrazione sottolinea come la longevità di Vincenza non sia soltanto un traguardo anagrafico, ma il simbolo di una vita vissuta con dignità, coraggio e spirito di sacrificio. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per chi la conosce e un motivo di orgoglio per l’intera comunità, che oggi si stringe attorno a lei per celebrare questo giorno speciale. Il traguardo dei 100 anni, portato con fierezza e lucidità, racconta la forza di una donna che ha saputo custodire e trasmettere valori autentici, mantenendo intatto il legame con la sua famiglia, che le è stata sempre accanto e che oggi festeggia con emozione questo straordinario anniversario. L’Amministrazione Comunale, a nome dell’intera cittadinanza, porge a Vincenza Lombardi i più calorosi auguri, esprimendo gratitudine per la testimonianza di vita che rappresenta e rinnovando l’impegno a valorizzare le storie e le persone che costituiscono l’anima più vera della comunità di Fisciano. ma.ri.