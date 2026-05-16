Giuseppina Migliorino: “Obiettivo è fare bene”

A Lustra il clima elettorale entra nel vivo e tra i volti della continuità amministrativa c’è quello di Giuseppina Migliorino, assessore uscente e nuovamente candidata con la lista “Crescere Insieme” guidata dal sindaco Luigi Guerra. Giovane, determinata e presente nella vita amministrativa del paese negli ultimi cinque anni, Migliorino racconta l’esperienza maturata in amministrazione, le difficoltà affrontate e gli obiettivi per il futuro. Dalle sue parole, emerge il legame con il territorio, il rapporto costruito con i cittadini e la volontà di proseguire un percorso che, secondo la candidata, ha dato risultati concreti e può ancora portare sviluppo alla comunità di Lustra.

Cosa L’ha spinta a ricandidarsi?

“La scelta di ricandidarmi nasce dalla voglia di continuare un percorso iniziato con grande entusiasmo e senso di responsabilità. Sono stati anni intensi, non sempre semplici, ma che mi hanno fatto crescere sia dal punto di vista umano che amministrativo. Abbiamo affrontato momenti complessi, restando però sempre vicini alle esigenze delle persone. Oggi sento di poter dare ancora tanto al mio paese e credo che il lavoro portato avanti debba proseguire con continuità”.

Un bilancio di questi anni?

“I primi tempi sono stati segnati dall’emergenza sanitaria ed hanno rappresentato la sfida più difficile. In quel periodo le istituzioni locali hanno avuto un ruolo fondamentale nel dare risposte immediate ai cittadini. Abbiamo cercato di essere presenti, ascoltare le famiglie, sostenere chi viveva difficoltà economiche e sociali. È stato un momento che ci ha messi alla prova, ma che ha anche rafforzato il rapporto con la comunità. In questi anni, poi, sono stati realizzati diversi interventi importanti per il territorio. Abbiamo lavorato per migliorare servizi, infrastrutture e attenzione verso le esigenze della comunità. Credo sia stato fondamentale anche il clima di collaborazione creato all’interno del gruppo amministrativo. Ogni risultato è stato ottenuto attraverso il lavoro di squadra e il confronto continuo con i cittadini”.

Come ha vissuto il confronto col Suo ruolo?

“Con grande responsabilità. Quando si è giovani bisogna spesso dimostrare il doppio, ma ho affrontato questo incarico con serietà e impegno quotidiano. Ho cercato di ascoltare tutti, di imparare e di lavorare con umiltà. Penso che i giovani possano portare nuove idee e nuova energia nella pubblica amministrazione, soprattutto nei piccoli comuni dove è importante creare un rapporto diretto con le persone”.

Cosa vuol dire “Crescere Insieme”?

“Non è soltanto il nome di una lista, ma un modo di intendere la politica amministrativa. Crescere insieme significa coinvolgere le persone, ascoltare il territorio e costruire opportunità condivise. In questi anni abbiamo cercato di portare avanti proprio questo spirito: lavorare non per interessi personali, ma per il bene comune e per il futuro di Lustra”.

Quali le priorità del progetto?

“C’è ancora da fare. Bisogna continuare a investire sui giovani, sui servizi e sulla valorizzazione del territorio. Lustra ha grandi potenzialità e credo che si debba lavorare per renderla sempre più attrattiva e vicina alle esigenze dei cittadini. L’obiettivo è continuare il percorso intrapreso senza interrompere il lavoro fatto finora”.

Che messaggio rivolge ai cittadini?

“Continuare ad avere fiducia in un gruppo che ha lavorato molto in questi anni. Abbiamo dimostrato di esserci sempre, nei momenti semplici e in quelli difficili. Continuerò a mettere entusiasmo, disponibilità e ascolto al servizio della comunità come fatto ogni giorno”.