Giulia Iannone: L’ABC del cavallo sportivo

E’ sugli scaffali delle librerie specializzate e in rete, la nuova edizione del manuale equestre “L’ABC del cavallo sportivo” edito da Edizioni Progetto Cultura, di Marco Limiti, aggiornato, ampliato, potenziato, con una nuova veste grafica, nuovi contributi, sezioni e perle esclusive del settore equestre. Una sezione storica nuovissima dedicata alla storia del dressage italiano ed ai suoi fondatori. Il testo originale nasce nel 2015, da un piccolo quadernetto di appunti, che la giovane Giulia, compilava ed arricchiva e costantemente aggiornava durante gli anni della formazione equestre, iniziata in giovane età. Esperienze, incontri, dialoghi, confronti, verifiche, stimoli, dubbi, ricerche, ore di osservazione studi ed approfondimenti personali, libri, articoli tratti da riviste del settore. Cresceva l’atleta ed anche il diario, in termini di pagine compilate ed anche si modificava il modo di agire e pensare. Il piccolo diario di appunti equestri, è stato tirato fuori dal cassetto nel 2010, in occasione del corso di formazione per Oteb, frequentato a Roma, corso pilota in Italia, poiché innovativo, partito per prima a Roma e Milano. In quel contesto emerse la grave carenza di testi aggiornati, curati, dettagliati, utile per la didattica equestre in crescita. Fu allora che le pagine sparse del piccolo quadernetto iniziarono a prendere forma, dopo ed attraverso un duro lavoro durato ben tre anni, prima ricerche di documentazione ad ampio raggio, poi man mano la stesura dell’opera , le correzioni, il confronto e la fusione con il piccolo diario che si è trasformato in un’opera concreta e completa. La prima edizione è stata indicata come testo di riferimento per esami di passaggio al I livello–junior,Young Riders e Senior, ed inserito nel kit di studio dell’Unità didattica 1 “Conoscenze di base”. Dopo un lustro dalla pubblicazione del Manuale, l’Abc del cavallo sportivo, di Giulia Iannone, edito da edizioni Progetto Cultura, è parso doveroso lavorare ad un aggiornamento del testo. Si parte dalla copertina, verde come l’erba luminosa, che presenta adesso i volti dei cavalli del cuore e che hanno contribuito a formare e sviluppare l’anima e lo spirito equestre dell’autrice, ai quali deve tantissimo in termini di conoscenza, consapevolezza, emozione, empatia e sensibilità equestre, sono state inserite nuove schede tecniche, nuovi contributi, completando e potenziando alcune sezioni, in base anche alle esigenze di studente dei corsi di formazione FISE, che la Iannone sta continuando a frequentare assieme all’ultimissimo corso di candidato giudice E di dressage, in svolgimento in questi mesi. Nell’agosto 2020, la scrittrice ed amazzone salernitana di origine, ma romana di adozione, è finalmente diventata istruttore di Dressage di I livello e sta ultimando adesso i moduli per il conseguimento del II livello, e mentre studiava per l’esame nazionale, si è resa conto, che il libro necessitava assolutamente di una nuova veste e nuovi elementi che lo facessero di nuovo camminare al passo con i tempi, così come la tecnica e la pratica equestre si muovono costantemente assieme a noi ed allo sviluppo ed evoluzione dei nostri cavalli. “Sono molto fiera orgogliosa ed emozionata, di presentare ai lettori, gli aggiornamenti e le Nuove schede di approfondimento” – scrive Giulia Iannone nella nota introduttiva al testo – , con speciali contributi: del “Maestro” italiano per eccellenza, il cavaliere Olimpionico, Euro Federico Roman, del cavaliere cultore della tradizione equestre italiana caprilliana, veterinario e docente, Marco Reitano, di uno tra i Primi , Veterinario Osteopata per cavalli in Italia, Vittorio Maria Rocchelli, la scheda comparata uomo-cavallo del muscolo ilo-psoas, il prospetto storico del Dressage Italiano, con le biografie- concordate direttamente ove possibile, con i protagonisti del settore- dei nostri” fondatori” della disciplina, che ci hanno rappresentato per la prima volta alle Olimpiadi ed ai Campionati del Mondo, , Fausto Puccini, Daria Fantoni, Paolo Giani Margi, Laura Conz, Pia Laus, Mauro Roman, la tecnica di Doppia Longe del cavaliere del salto ostacoli, Franke Sloothaak approvata dal Global Dressage Forum del 2016, uno studio che proviene dall’Inghilterra sulla “corda” per girare alla longe, messa in discussione e smontata nella sua validità biomeccanica, grazie all’opera della veterinaria e fisioterapista equina, Lynne Wilson, e molto altro ancora”. Il testo ha ricevuto anche l’attenzione, ancora una volta, del Comitato Regionale Fise Lazio, e la seconda prefazione al testo è stata redatta dal Presidente del comitato Lazio, Avv. Carlo Nepi. “Il nuovo libro, come un’ideale corda tesa – scrive Nepi – tra passato e presente, è stato potenziato nella sua parte storica, con una sezione dedicata alla storia del dressage italiano, disciplina a cui l’autrice è molto legata. In un periodo, quale l’attuale, in cui il valore dell’ “esempio” come strumento didattico e pedagogico sembra non godere più di molta popolarità, merita un plauso la trattazione della figura dell’Istruttore Maestro di vita, con il suo portato culturale ed esperienziale, vero punto di forza di numerosi grandi Istruttori, ricordati dai propri allievi anche come limpidi esempi di educatori – non a caso si parla di “discipline” equestri. Concetti che oggi possono far sorridere, ma rispetto ai quali vale la pena fare lo sforzo di approfondire per comprenderne il valore.” Molte altre le novità, che desideriamo non svelare completamente per non togliere al lettore, il piacere di sfogliare il nuovo testo, che presenta davvero una gradevole veste grafica. Piccole grandi perle tecniche e concettuali che portano ancora maggiore profondità e spunti di riflessione al lettore, del settore o meno, che possa trovare giovamento e voglia di andare oltre il semplice Abc del cavallo sportivo. Il testo è dedicato ad un vasto pubblico si appassionati, curiosi, neofiti, gente del settore e rappresenta un valido strumento di consultazione, anche per coloro che abbiano intenzione di prendere parte a corsi di formazione nel settore equestre. Il manuale, consta di 440 pagine, foto in bianco e nero, schede tecniche di approfondimento ed incontri speciali con personalità del settore equestre, un indice dettagliato che ne facilita la consultazione. Può essere acquistato on line su sito di progettocultura.it alla voce nuovi libri.