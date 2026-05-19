Giro d’Italia, esplode la protesta della Polizia Locale

La CISL FP ha diffidato formalmente l’Amministrazione Comunale di Salerno e il Comando di Polizia Locale a causa di gravi carenze organizzative riscontrate nella gestione della viabilità per il passaggio del Giro d’Italia. Secondo la sigla sindacale, le disposizioni adottate mettono a rischio sia la sicurezza degli operatori sia la circolazione stradale cittadina, esasperando il clima all’interno del Comando. Al centro della protesta vi è la decisione dei vertici di impiegare tutto il personale, compreso quello normalmente assegnato agli uffici di Via Dei Carrari, in servizi operativi esterni. Per tali mansioni è stato fissato un orario d’inizio alle ore 8:00, ma il termine del servizio è rimasto indefinito, riassunto nella formula “fino a cessata necessità”. Si tratta di un provvedimento che il sindacato contesta duramente, definendolo illegittimo e privo di coperture contrattuali. I rappresentanti dei lavoratori hanno spiegato che imporre un turno privo di un orario di fine certo costituisce una palese violazione del Contratto Nazionale di Lavoro (CCNL) e rappresenta un serio pericolo per la salute degli agenti e per la sicurezza stradale. Un operatore stanco, impiegato d’autorità per un numero indefinito di ore, non può infatti garantire la lucidità e la prontezza necessarie per gestire i flussi di traffico legati a un evento internazionale come il Giro d’Italia. Oltre ai nodi legati ai turni di lavoro, la diffida investe anche la gestione economica dell’evento. Il sindacato contesta la scelta dell’Amministrazione di fare ricorso allo straordinario ordinario anziché attivare un apposito Progetto di Potenziamento finanziato con i proventi delle sanzioni del Codice della Strada (ex art. 208 C.d.S.), come previsto dalle norme vigenti. Questa decisione riduce i fondi destinati alla Polizia Locale, lasciando la città con scarse risorse economiche per coprire le reali emergenze o gli imprevisti che si verificheranno nel corso dell’anno, configurando potenzialmente un danno erariale. Per sbloccare la situazione, la sigla sindacale chiede l’immediata convocazione di un tavolo di confronto finalizzato a definire un accordo che preveda turnazioni certe e in avvicendamento, il rispetto delle pause e la corretta attivazione dei fondi dedicati. I sindacati hanno ribadito che la Polizia Locale intende fare la propria parte con professionalità per la riuscita della manifestazione, considerata una vetrina e una festa importante per la città. Tuttavia, precisano che ciò non può avvenire a discapito dei diritti minimi dei lavoratori e della sicurezza stradale. In caso di ulteriori ordini di servizio ritenuti illegittimi, il personale risponderà in modo compatto attraverso formali rimostranze scritte ai sensi di legge, trasferendo ogni responsabilità civile, penale e amministrativa direttamente in capo a chi ha firmato i provvedimenti. La nota ufficiale è siglata dal Coordinamento, dalla Segreteria Aziendale della Polizia Locale del Comune di Salerno e dal Segretario Generale della CISL FP Salerno, nelle figure di Giovanni Carnevale e Miro Amatruda.