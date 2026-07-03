Giochi Europei Universitari: maxi sforzo organizzativo per garantire i trasporti

Salerno.

Un flusso quotidiano di 2000 utenti tra atleti, arbitri, accompagnatori e volontari, oltre 4000 partecipanti complessivi, una flotta di oltre 1600 mezzi tra gran turismo, minibus, van e veicoli dedicati al trasporto di atleti, tecnici, della famiglia EUSA, arbitri, degli ufficiali di gara e volontari.

Sono solo alcuni dei grandi numeri del servizio trasporti tra Campus, residenze universitarie e strutture sportive che ospiteranno EUG Salerno 2026, i Giochi Europei Universitari giunti all’ottava edizione ed organizzati – per la prima volta in Italia – grazie alla sinergia tra l’Università di Salerno, il CUS Salerno e l’ADISURC e il supporto di FederCusi e della Regione Campania, nelle venues del Campus di Fisciano e Baronissi ed in quelle di 13 comuni delle province di Salerno ed Avellino.

Per l’organizzazione del piano che assicurerà collegamenti e spostamenti è scesa in campo direttamente l’Università degli Studi di Salerno attraverso il Laboratorio Ingegneria dei Sistemi di trasporto e Mobilità Sostenibili – ISTMoS del Dipartimento di Ingegneria Civile, laboratorio guidato dal professore Stefano De Luca, Referente Mobilità del Magnifico Rettore Virgilio D’Antonio, supportato dai ricercatori Facundo Storani e Francesca Bruno.

“L’organizzazione dei trasporti – spiega Facundo Storani, argentino laureatosi a Salerno – rappresenta una delle sfide più importanti dell’evento, considerando la varietà dei collegamenti e dei servizi da garantire. Abbiamo progettato una rete di servizi per collegare i campus, le sedi di alloggio e gli impianti di gara. Il lavoro non si è limitato a individuare i punti di partenza e di arrivo, ma ha richiesto uno studio approfondito dei percorsi, perché ogni giorno dovremo movimentare circa 2000 atleti e molte delle venues non sono facilmente raggiungibili con autobus Gran Turismo. Per questo motivo abbiamo effettuato numerosi sopralluoghi e incontri con le Polizie Locali dei 13 Comuni coinvolti, così da definire insieme itinerari, orari, punti di fermata e aree di sosta. La collaborazione con le amministrazioni locali è stata fondamentale per garantire una gestione sicura ed efficiente di un sistema di trasporto così complesso”.

Il primo, grande, stress test sarà quello della Cerimonia di Apertura in programma il 18 luglio in Piazza della Libertà a Salerno.

“Per l’occasione – aggiunge Facundo Storani – abbiamo previsto l’impiego di oltre 40 autobus Gran Turismo che saranno scortati dalla Polizia Stradale e dall’Arma dei Carabinieri per assicurare un arrivo puntuale e in totale sicurezza. Accanto ai partecipanti, dovremo garantire la mobilità anche dei tecnici impegnati negli allestimenti, dei volontari e di tutto il personale che contribuirà alla gestione dell’evento. Per questo stiamo lavorando in stretta sinergia non solo con i fornitori dei servizi di trasporto, ma anche con tutti gli enti coinvolti nella pianificazione della mobilità: i Comuni, le Polizie Locali e le Questure di Salerno e Avellino, alle quali sarà trasmesso il piano operativo definitivo”.