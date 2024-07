Giffoni film festival, venerdì al via l’edizione numero 54

Sarà il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ad inaugurare venerdì 19 luglio alle 17 la 54esima edizione del Giffoni film festival. Fino al 28 luglio, a Giffoni Valle Piana, 5000 ‘juror’ provenienti da 33 nazioni saranno i protagonisti. Oltre 100 i film in competizione da tutto il mondo con 50 registi internazionali presenti alla rassegna che ha scelto come tema L’illusione della distanza. Nei giorni successivi ci saranno tra gli altri il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, quello dello sport Andrea Abodi, il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Zuppi, e diversi leader politici: hanno già confermato la loro presenza Elly Schlein, Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni. Cinque le anteprime: L’ultima settimana di settembre con Diego Abatantuono;’Parikrama – la storia di Lala con Marco Leonardi e Cristina Donadio; Ozi – la voce della foresta di Tim Harper, prodotto da Leonardo Dicaprio; Il magico mondo di Harold, nuovo film di Carlos Saldanha; Come far litigare mamma e papà con Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini. Ventisei gli eventi speciali, tra questi: Parthenope di Paolo Sorrentino; Sul più bello – La serie con il cast; Sospesi di Paolo Ruffini con gli ospiti della Comunità di San Patrignano; L’arte della gioia con Valeria Golino, Tecla Insolia, Alma Noce e Giuseppe Spata e Il ragazzo dai pantaloni rosa, ad accompagnare il cast Teresa Manes, madre di Andrea Spezzacatena che il 20 novembre 2012 si tolse la vita dopo aver subito numerosi atti di bullismo. Il 23 luglio, arriva a Giffoni per la prima volta Lino Guanciale. Giovedì 25 luglio Giffoni è pronto a riabbracciare Alessandro Borghi, reduce dal successo della serie tv Netflix Supersex. E ancora, tra gli altri, Lea Gavino, The Jackal, l’attrice rivelazione dell’anno Romana Maggiora Vergano, Mattia e Chiara Fabiano. Sabato 27 luglio sarà la volta di Gabriele Muccino. Intanto, i giffoner dai 18 ai 30 anni potranno partecipare ad una sezione totalmente pensata per chi vuole fare del cinema il proprio lavoro. Protagonisti, tra gli altri, Giovanna Mezzogiorno, Marco D’Amore e il premio Oscar, Jonathan Wang.